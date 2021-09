LetteraMondo Fest, tutti gli incontri al Palco Casetta Zebrina

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/4236947546370343

13-14-20-21 settembre

LetteraMondo Fest

Palco Casetta Zebrina

Ingresso ad offerta libera

No prenotazione

Otto comunità straniere residenti a Padova, otto librerie indipendenti, otto scaffali migranti nelle biblioteche di quartiere della città. Un viaggio nelle proprie letterature d’origine, un festival per raccontarsi alla cittadinanza.

Le otto comunità straniere (Argentina, Brasile, Camerun, Cina, Corno d’Africa, Ex Jugoslavia, Marocco, Romania) protagoniste del progetto “LetteraMondo: Popoli che si narrano” hanno avuto la possibilità di incontrarsi e intraprendere un percorso di autonarrazione attraverso la letteratura del proprio Paese di origine. Ogni comunità si è posta la domanda “Quale libro rappresenta al meglio la nostra comunità e la nostra identità culturale?”: la risposta è custodita in tre testi simbolo che ogni comunità ha scelto come i più rappresentativi, acquistabili nelle librerie indipendenti che aderiscono al progetto e disponibili nelle biblioteche comunali di Padova. La cittadinanza avrà così la possibilità di conoscere le comunità straniere residenti a Padova tramite le loro proposte letterarie.

L’evento culmine del progetto culturale sarà il LetteraMondo Fest che si terrà il 13-14 e 21-22 settembre a Padova, al Parco Milcovich (Casetta Zebrina). Il festival letterario vede protagoniste ancora una volta le otto comunità di LetteraMondo e la loro voglia di narrarsi: sono state proprio le comunità a scegliere gli ospiti e a definire i contenuti che animeranno le giornate del Festival! Sarà un’esperienza ricca di nuove prospettive e, soprattutto, di occasioni di incontro e scambio reciproco!

Inoltre, grazie alla LetteraMondo Card i partecipanti al Festival avranno la possibilità di vincere un buono da spendere nelle librerie indipendenti partner del progetto e sparse per la città.

?? ?????????

Ore 18 - ????????, ?????? ? ?????? ??? ?? ??? ????????ò

Uno spettacolo letterario e musicale con la presentazione del libro «Poesias do outro lado do mundo» (Poesie dall’altra parte del mondo): sarà un viaggio tra lettura di poesie e musica popolare brasiliana.

Ore 19 - ??? ??????? ??????????? ??? ????????? ??????????

Presentazione del libro “Abbacinante. L’ala sinistra” di Mircea Cartarescu. Lo sguardo di uno storico ci aiuta ad esplorare un’opera a caleidoscopio tra impressioni, allucinazioni e cultura est-europea.

?? ?????????

Ore 18 - ?? ?è ?? ??????? ??? ???????? ?????? ????????

Dialogo con l’autore del saggio “I musulmani nelle società europee” e un approfondimento sulla quotidianità e le sfide dell’integrazione.

Ore 19 - ?? ??????? ??? ?? ??????? ??? ????????? ????? ? ???????? ???????

Presentazione del libro “La stagione delle prugne” e dialogo sui diversi aspetti della cultura camerunense. Non mancheranno un’esposizione di oggetti tradizionali e un momento di animazione.

?? ?????????

Ore 18 - ???? è ?????? ??? ?? ?????, ??????? ???????, ???? ??? ? ??????? ??????

Presentazione del libro "Il vaso cinese ???? - comprendere la Cina e la sua cultura". Ci saranno anche letture bilingue accompagnate da uno strumento musicale della tradizione cinese.

Ore 19 - ??? ????? ?? ????????? ??? ????é? ??????

Incontro con l'autore del libro “Una volta l’Argentina”. A seguire anche una breve presentazione del Paese, della sua storia, delle sue tradizioni e delle attività della comunità argentina a Padova.

?? ?????????

Ore 17.30 - ????????????: ???? ????????? ??????????? ?????????? ? ??????

Con l'intervento delle istituzioni che supportano Letteramondo, scopriamo come la parola scritta può essere un potente strumento per includere e costruire insieme.

Ore 18 - ??????? ? ??????à ????? ?????????? ??? ????? ?’?????? ??? ???? ??????? ????

Il libro “La disfavola degli elefanti” viene presentato attraverso un dialogo tra l’autrice e Cadigia Hassan, che modera l’incontro.

Ore 19 - ????????? ??????????? ??? ????? ??????????

Incontro con la traduttrice e scrittrice Dunja Badnjevi? in un viaggio immaginario tra storia, letteratura e musica dei paesi jugoslavi.

Poesie e canzoni scelte dal gruppo YU LIBRI.

Nel corso degli eventi sarà presente lo stand delle librerie partner del progetto #letteramondo. È garantito il servizio d'interpretariato in LIS.

Ingresso

Ingresso libero

ATTENZIONE - In caso di pioggia il Festival si terrà nella Sala Polivalente San Carlo (Via Pietro Giovanni Guarneri, 22)

Popoli Insieme

Tel. +(39) 049 295 5206

Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti.

Per rimanere nella zona davanti al palco è necessario avere un posto a sedere

Nel resto dell'area del festival si può stare in piedi indossando la mascherina

Ricordarsi sempre di rispettare il distanziamento e di igienizzare frequentemente le mani

La partecipazione all'evento comincia arrivandoci. Vi invitiamo a non formare assembramenti e a evitare schiamazzi in prossimità degli accessi al parco. Arcella Bella è un'iniziativa in forte sinergia col quartiere: rispettiamolo.

Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto tutti i giorni per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova. Ogni giorno, dalle 18 in poi, troverai pizzeria e cucina con specialità per tutti i gusti a cura di Pizzeria Voglia Di e favolosi cocktail presso l'esclusivo Aperturino by Aperture Cocktail Bar.

È vietato introdurre all'interno del festival bottiglie di vetro e oggetti pericolosi.

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “Padova riparte con la Cultura”.

