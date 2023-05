Limenamente primavera con “Carosello” al teatro “Falcone Borsellino”

Si prepara il nuovo appuntamento del viaggio teatrale dedicato a tutta la famiglia dell’edizione primaverile appena inaugurata di Limenamente Teatro, la tradizionale rassegna di arte e spettacolo che il Comune di Limena propone al pubblico di Padova e provincia alla Sala Teatro Falcone-Borsellino (in via Roma 44, a Limena), con la direzione artistica dell’attore Simone Toffanin e della sua CAST, immancabile firma di tutte le 20 edizioni del cartellone che ha da poco compiuto 10 anni.

Venerdì 5 maggio 2023, al consueto orario delle 21, andrà in scena lo spettacolo “Carosello” di Barabao Teatro, compagnia di Piove di Sacco (Padova): uno scintillante tributo alla celebre trasmissione televisiva entrata nel cuore di tutti gli spettatori. In Italia la televisione arrivò nel 1954 e con essa nascevano i primi programmi. Allora i trasmettitori erano davvero pochi e così ci si ritrovava al bar del paese per poter assistere a quella meravigliosa invenzione tecnologica. Lo spettacolo parte proprio da qui, in un susseguirsi di pièce teatrali, canzoni e coreografie, con il desiderio di riportare in vita e alla ribalta una parte di quella storia tutta italiana, legata ad uno stile di spettacolo che sta ormai scomparendo.

Un’epoca dove a farla da padrona era una comicità sempre elegante, gli attori erano raffinati portavoce di gag esilaranti, la musica accompagnava la vita di ciascuno con brio ed ogni tipo di pubblico non solo era idealmente invitato ma si sentiva realmente coinvolto. Da Walter Chiari al Quartetto Cetra, da Bice Valori al Trio Lescano, passando per Ave Ninchi, dall’intervallo al (per l’appunto) Carosello, una girandola di sketch rivisita con affetto lo spassoso ed elegante spettacolo di varietà. Regia di Romina Ranzato.

La sera dello spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.

Biglietto: 5 euro (i ragazzi under 14 entrano gratis se accompagnati)

https://www.ilcast.it/

info@ilcast.it

Whatsapp 3917358726

