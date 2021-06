Maeli Matinée: Silvia Braga & Tommaso Genovesi "The Days of Wine And Roses"

Caricamento in corso...

Cosa aspetti? Prenota il tuo posto! Per info e prenotazioni: Tel. 3803825750 email: prenotazioni@maeliwine.com

Dopo aver degustato lo Spritz Euganeo Elisa ci presenterà una selezione dei grandi vini Maeli: ?????? ???????? ????, ??????? ?????? 100% fermo e secco, per poi finire con ??????? ????, il rosé col fondo da vecchie varietà autoctone. Il tutto abbinato ad ?????????? ??? ?????????? in collaborazione con Campagna Amica.

Protagonista del primo appuntamento, domenica 4 luglio alle ore 11, sarà ?????? ?????, cantante tra le più eclettiche e rappresentative della scena musicale padovana, accompagnata dal raffinato pianista Tommaso Genovesi. Presenterà per Maeli il progetto "??? ???? ?? ???? ??? ?????”, un viaggio tra i grandi classici della tradizione jazzistica, della bossanova e della musica italiana d’autore.

Maeli Matinée presenta per il mese di luglio un programma speciale alla scoperta e valorizzazione dei progetti e musicisti che rappresentano la tipicità e ricchezza culturale del territorio padovano.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile