Margherita Vicario live allo Sherwood Festival

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

A poche ore dal gran finale del Margherita Vicario Tour Club 2022, conclusosi tra Milano e Roma con due show sorprendenti che hanno sancito l’enorme successo di questa prima tranche di date primaverili, Margherita Vicario annuncia il Tour Estate 2022, nuovi appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti, evoluzioni di questo irrefrenabile e adrenalinico viaggio.

«Quella del palco è una prospettiva unica: la musica sa creare un legame fortissimo tra sconosciuti e la dimensione live è quella che più mi spinge a scrivere da sempre» – spiega Margherita Vicario, che dopo aver inaugurato il suo ritorno on stage nel mese di aprile, è pronta a travolgere i Festival estivi più grandi d’Italia e il magico Sziget Festival di Budapest con la sua vulcanica personalità.

Anche in questa serie di date outdoor Margherita sarà accompagnata da una super band, composta da batteria, cori, basso, tastiera, trombone, sax contralto e tromba, per uno show ancora più intenso ed esplosivo, tra grandi hit del passato e nuovi freschi singoli in cui tuffarsi a capofitto.

Queste le prime date annunciate

18 giugno 2022 BOLOGNA – Nova Festival 2022;

1 luglio 2022 PADOVA – Sherwood Festival;

2 luglio 2022 PERUGIA – Umbria Che Spacca;

13 luglio 2022 TORINO – Flowers Festival;

22 luglio 2022 SANTA MARINELLA (RM) – LazioSound Festival;

24 luglio 2022 BERGAMO – Bergamo Summer Music;

12 agosto 2022 BUDAPEST (HU) – Sziget Festival;

21 agosto 2022 VALLE DEI TEMPLI (AG) – Lightblue Festival;

28 agosto 2022 PRATO – Settembre Prato è Spettacolo; 3

1 agosto 2022 PALERMO – Beat Full Festival.

I biglietti per il tour estate 2022 saranno disponibili sul sito https://www.vivoconcerti.com/ dalle ore 15 di martedì 3 maggio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 10 di domenica 8 maggio.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto: ore 21

Info web

https://www.vivoconcerti.com/mag/annuncia-oggi-il-tour-estate-2022-906071

https://www.facebook.com/events/508683940839214/

Foto articolo da comunicato stampa