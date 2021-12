Master Executive Champagne a Selvazzano Dentro

Master Executive Champagne a cura di Alessandro Rossi Pierluigi Gorgoni e Ciro Fontanesi 4 MasterClass d’autore tra Gennaio e Febbraio 2022. Assieme a relatori d’eccezione, in quattro lezioni, conoscerete i tema cardine di uno dei vini più amati al mondo. Durante il Master verranno condivise nozioni tecniche che assieme a strumenti e alla costruzione di competenze specifiche vi faranno entrare nel vivo dell’analisi sensoriale e critica della Champagne e dei suoi vini.

Un aggiornamento che si rivela quindi utile e fondamentale anche per chi in passato ha partecipato ai nostri Seminari e Master dedicati all’argomento.

Info in breve:

Date e ora : martedì 11 gennaio - martedì 18 gennaio - martedì 25 gennaio - martedì 1 febbraio 2022 - dalle ore 20.45

Sede : Golf Club La Montecchia – Selvazzano Dentro (PD)

Contributo di partecipazione :

Quota ridotta speciale soci Arte&Vino € 250

Quota ridotta soci : AIS – FIS – FISAR – ONAV – WSET: 260 euro

Quota Intera: 270 euro

L'ISCRIZIONE AVRÀ VALIDITÀ TASSATIVAMENTE CON IL CONTESTUALE PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

Modalità di pagamento:

A mezzo bonifico bancario intestato a:

Associazione Culturale Arte&Vino

Iban IT07Y0533636340000046692751

Causale : Master Executive Champagne



(Nel caso venga utilizzata questa modalità di pagamento, pregasi inviare prima dell'acquisto una mail di conferma disponibilità posti a: segreteria.artevino@gmail.com). *LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

Dettagli: SI PREGA DI PORTARE UN SET DI CALICI PER LA DEGUSTAZIONE. È POSSIBILE IL NOLEGGIO IN LOCO A € 5 *Per ogni appuntamento.

Info: segreteria.artevino@gmail.com