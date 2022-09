Mostra fotografica “Mestieri a Padova. Il lavoro artigiano oggi” a Palazzo Moroni

Dal 19 settembre al 2 ottobre 2022 il Cortile pensile di Palazzo Moroni ospita la mostra fotografica Mestieri a Padova. Il lavoro artigiano oggi, a cura del Fotoclub Padova.

In occasione del 60° anniversariio del Fotoclub Padova, saranno esposti una sessantina di scatti a colori dedicati alla città e all’opera di 13 maestri artigiani nelle loro botteghe, che operano nel territorio padovano.

Sarà una testimonianza della sopravvivenza/ritorno del lavoro manuale in un tempo in cui ormai tutto è meccanizzato e seriale. Un occhio alla diversità del prodotto, alla sua unicità e un focus sull’animo e cuore che sostengono questo lavoro.

Volantino mostra fotografica “Mestieri a Padova. Il lavoro artigiano oggi”

Fotoclub Padova è una significativa presenza nel campo fotografico nella città di Padova e collabora con il Comune di Padova e Istituzioni culturali del territorio. In occasione di manifestazioni sportive e di spettacoli (Padova Jazz, Novembre Patavino, Castello Festival, Festival della Danza ecc.), i soci del Fotoclub garantiscono la copertura dell’evento dal punto di vista fotografico, in forma totalmente gratuita.

Nella sede attuale in Via G. Reni 200, nell’ex-Oratorio della Mercede, i circa 50 soci si incontrano sia per wrkshop sia per la lettura critica delle foto. Infine ogni mercoledì la sede viene aperta al pubblico per presentare lavori di fotografi esterni al club, per serate culturali e conferenze.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10 - 19, da lunedi a domenica

Fotoclub Padova

telefono 049 8757382

email fotoclub.padova1962@gmail.com

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/mestieri-padova-il-lavoro-artigiano-oggi

https://www.padovanet.it/evento/mostra-fotografica-mestieri-padova-il-lavoro-artigiano-oggi

