"Murder mystery", apericena con delitto

Per un motivo o per un altro vi trovate tutti nel rustico di una tenuta agricola sui Colli Euganei, aspettando di parlare con la proprietaria. Poco dopo scoprite che c'è stato un omicidio...Chi è l'assassino? Sarà mica uno di voi? Immergetevi nell'atmosfera di un vigneto al tramonto, degustando prodotti tipici e un buon vinello, e impersonando i protagonisti di un giallo.

Un murder mystery party game è simile ad una cena con delitto, dovrete cercare di indagare su un omicidio appena avvenuto con indizi e colpi di scena. La differenza è che non ci sono attori esterni, avrete un piccolo copione che terrete sempre sottomano e che userete per "recitare" la parte di un personaggio della storia. Non è difficile, nel copione ci sono le linee guida da seguire e sarò sempre lì ad aiutarvi in caso di bisogno. Se non ve la sentite di calarvi in un personaggio, potete proporvi come investigatore, se la storia lo permette.

Questa storia ambientata sui Colli prevede 6 personaggi (3 maschili e 3 femminili, ma nessuno vi vieta di impersonare l'altro sesso) + al massimo 2 investigatori. Cibo e bevande sono escluse dal prezzo.

Dettagli e prenotazioni: https://rebrand.ly/murdermystery.