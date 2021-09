Musica anni ‘80 con la cover band "Evolution 80" a Selvazzano per raccogliere fondi a favore della ricerca

Venerdì 3 settembre alle ore 21 agli impianti sportivi “A. Ceron” in via Euganea 52 la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con AIL Padova (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma) organizzano insieme un grande evento a favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova.

Una serata musicale per raccogliere fondi per la ricerca, sulle note della musica anni ‘80 con la Cover Band "Evolution 80".

«Da 46 anni l’Associazione AIL sezione di Padova è attiva sul territorio – sottolinea il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – con l’importante scopo di promuovere la ricerca e di aiutare i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova e le loro famiglie. La serata in programma venerdì 3 settembre agli impianti sportivi “A. Ceron” mi auguro sia accolta con entusiasmo da parte di tutta la Comunità che sempre si è dimostrata molto sensibile. E’ una bellissima occasione per lasciare un segno e poter essere vicini con il cuore a questi meravigliosi bambini, campioni che tutti i giorni giocano la partita più bella ed importante che è la vita!».

L'ingresso sarà consentito solo con "Green Pass" fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni:

telefonare al 333/7281005.

