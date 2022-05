"Mi Linda Dama", il concerto della rassegna “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Venerdì 13 maggio 2022 | ore 21.15

Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova

Mi Linda Dama

Namritha Nori voce

Giulio Gavardi chitarra, saz turco, sax soprano

Alvise Seggi contrabbasso

Pietro Valente batteria e percussioni

Mi Linda Dama è un progetto musicale di ispirazione mediterranea dove brani della tradizione sefardita si alternano a pezzi originali. Un’occasione unica per incontrare un’ampia varietà di strumenti di epoche e aree diverse, in dialogo tra loro per rappresentare antichi canti dalla forte carica emotiva, con arrangiamenti freschi e originali. Antico e moderno si fondono, con un approccio che vuole essere rinascita e innovazione, per riscoprire un repertorio di secoli fa ma dai significati estremamente attuali. Un concerto ricco di musiche e storie intense, in viaggio attraverso il Mediterraneo.

Evento inserito nella rassegna "Musica Liquida" organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando “Cultura Onlife”. Media partner Radio Cafè e Cafè TV 24

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link musicaliquida.eventbrite.com e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento. Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dalla capienza della sala.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Accesso consentito solo indossando mascherina FFP2.

Info web

https://www.facebook.com/events/627871291814546/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-mi-linda-dama-240897971317

Foto articolo da comunicto stampa e da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-mi-linda-dama-240897971317