"Different SKiES", il second appuntamento della rassegna “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Sabato 19 febbraio alle ore 21.15 al Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova secondo appuntamento della rassegna “Musica Liquida”. Il concerto dal titolo “Different SKiES” verdà protagonisti:

Fulvio Sigurtà tromba;

Dario Carnovale pianoforte;

Lorenzo Conte contrabbasso;

Andrea Michelutti batteria.

È un incontro, un viaggio espressivo che il trombettista Fulvio Sigurtà, il pianista Dario Carnovale, il contrabbassista Lorenzo Conte e il batterista Andrea Michelutti intraprendono per rileggere insieme le proprie composizioni originali senza tralasciare brani del grande repertorio jazzistico internazionale. Quattro musicisti con diverse formazioni, accumunati da una visione a tutto tondo della musica e uno storico entusiasmante per quanto riguarda i live e la discografia.

“Musica Liquida”, scopri tutti i concerti al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Evento inserito nella rassegna "Musica Liquida" organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando “Cultura Onlife”. Media partner Radio Cafè e Cafè TV 24

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link musicaliquida.eventbrite.com e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento. Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dalla capienza della sala.

Modalità di partecipazione:

Accesso consentito solo esibendo Green Pass in corso di validità e indossando mascherina FFP2.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-different-skies-240851462207?aff=ebdsoporgprofile

https://www.facebook.com/events/969173554018782

Foto articolo da comunicto stampa e da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-liquida-different-skies-240851462207?aff=ebdsoporgprofile