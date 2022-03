Il quartetto Smarty’s guidato dalla voce di Sara Fortini, “Musica Liquida” al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Sabato 26 marzo alle ore 21.15 al Teatro Benetollo Spazio Gershwin in via Tonzig 9 terzo appuntamento della rassegna “Musica Liquida” con la canzone d’autore del quartetto Smarty’s guidato dalla voce di Sara Fortini.

“Musica Liquida”, scopri tutti i concerti al teatro Benetollo Spazio Gershwin

Informazioni sull'evento

Sabato 26 marzo | ore 21.15

Teatro Benetollo Spazio Gershwin via Tonzig 9 | Padova

Sara Fortini & Smarty’s

Sara Fortini voce

voce Alberto Lincetto tastiere

tastiere Davide Repele chitarra

chitarra Riccardo Di Vinci basso

basso Marco Soldà batteria

Sara Fortini è una cantautrice e interprete in costante sperimentazione, alla continua ricerca delle possibilità timbriche ed espressive della voce. La sua scrittura trova radici nel cantautorato italiano ma si districa poi all'interno del mondo pop soul più contemporaneo. I suoi brani nascono con l’accompagnamento intimo di un pianoforte per poi trovare forza nel processo di arrangiamento condiviso con i musicisti che compongono l'organico della band. Una formazione classica che riserva molte sorprese e un gran gusto nelle interpretazioni originali dei brani in scaletta.

Evento inserito nella rassegna "Musica Liquida" organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando “Cultura Onlife”. Media partner Radio Cafè e Cafè TV 24.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link musicaliquida.eventbrite.com e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento. Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dalla capienza della sala.

Modalità di partecipazione

Accesso consentito solo esibendo Green Pass in corso di validità e indossando mascherina FFP2.

Vista la capienza limitata della sala si raccomanda a chi ha prenotato di partecipare o di avvisare per tempo in caso di rinuncia per poter riassegnare i posti.

Le disposizioni ministeriali per il Covid-19 prevedono che l’organizzatore mantenga i dati sensibili dei partecipanti per 14 giorni a partire dalla data dell’evento.

In caso di prenotazione per un gruppo di più persone, chi effettua la prenotazione dichiara sotto la propria responsabilità che gli appartenenti al gruppo sono tra loro congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge. In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti.

