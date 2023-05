M¥SS KETA allo Sherwood Festival

M¥SS KETA

Giovedì 29 giugno 2023

Sherwood Festival *23

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

M¥Ss Keta

Apertura cancelli: ore 19

Inizio: ore 21

1 euro può bastare

****

M¥SS KETA è l’angelo dall’occhiale da sera. E dal volto velato. La sua identità nascosta è il modo migliore per dire la Verità, perché “non avendo volto, c’è un po’ di M¥SS in ognuno di noi”.

Performer situazionista, rapper dall’attitudine punk, icona pop e diva definitiva, ha esordito nel 2013 con “Milano, Sushi e Coca”. Da lì in poi, una serie di successi stratosferici fino agli ultimi album per Island Records/Universal Music Italia.

In questi anni ha infiammato i maggiori palchi italiani ed europei, dal Berghain di Berlino al Teatro Ariston di Sanremo, in un tripudio di electro, house, rap, dubstep che sembra generato dal suo stesso corpo. Una vera sacerdotessa della notte pronta ad aizzare le masse di fedeli con il suo verbo dissacrante, eccessivo, radicalmente iperrealista.

I suoi live sono esperienze extrasensoriali, i suoi testi la radiografia di una Nazione. Una donna di spettacolo, ma soprattutto uno spettacolo di donna, che non ha saputo dir di no agli insistenti corteggiamenti del mondo della moda, che l’ha fatta diventare la modella e icona più desiderata da svariati stilisti del Bel Paese e non solo.

Il 27 maggio 2022 M¥SS KETA è tornata con il suo nuovo album “Club Topperia” per island - universal music, anticipato dalla hit finimondo che ha segnato l’estate italiana 2022. Nell’autunno dello stesso anno è uscito il secondo singolo estratto dall’album, “Scandalosa”, canzone che ha visto anche una collaborazione internazionale in un remix con la popstar francese Bilal Hassani.

****

****

****

