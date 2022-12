"Dizionario Balasso", Natalino al Piccolo Teatro Don Bosco di Padova

Un grande libro al centro del palco. Scritto a mano, contiene oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. Si presenta così il nuovo lavoro, Dizionario Balasso (colpi di tag), che andrà in scena Giovedì 22 dicembre alle ore 21 al Piccolo Teatro Don Bosco ( Via Asolo). Scritto e interpretato da Balasso e prodotto da Teatria SRL è un monologo sulla nostra comprensione del mondo.

Un libro che Balasso consulterà con il pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Tra queste l’abbeveratoio, definibile “bar per animali”, la libertà, ossia quella cosa che “finisce dove finiscono i tuoi soldi” e il lavoro, ovvero il “tempo che serve a guadagnare soldi che non potranno mai restituirti quel tempo”.

A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvvisa monologhi e darà alle parole più comuni un’interpretazione insolita e personale e forse persino più vicina al vero. Ma più che le parole ci stupiranno i significati, i tanti significati che ognuno di noi dà alla stessa parola.

«La parola – dice Balasso – porta già nel suo corpo la menzogna perché ogni significato ha confidenza col suo contrario, così che si può estendere a tutti gli umani quel che Don De Lillo scrive nel suo magnifico Cosmopolis: “Mentire è il tuo modo di parlare”. Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una ma con lo stesso disegno. Il tag è definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché – sostiene Balasso – ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole?»

In questo nuovissimo spettacolo Balasso darà, delle parole più comuni, un’interpretazione insolita e personale e forse persino più vicina al vero. Scopriamo così che le parole ci cambiano più di quanto noi cambiamo le parole. Ingresso a pagamento (euro 25). Per maggiori informazioni info@tarassacoteatro.it. Biglietti disponibili sulla piattaforma oooh.events

Lo spettacolo è inserito all’interno dell’iniziativa T come Teatro, la rassegna di spettacoli teatrali, di narrazioni e monologhi, che porteranno il teatro nei quartieri di Padova. Tre teatri della città - Teatro Tom Benetollo (Stanga), Piccolo Teatro Don Bosco ( Mandria) e Teatro Excelsior (Mortise) - ospiteranno undici spettacoli di compagnie teatrali anche del panorama nazionale. La rassegna è a cura di TARASSACO TEATRO e MAT - Mare Alto Teatro con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio

L'iniziativa riprenderà a gennaio e proseguirà fino ad aprile con nuovi spettacoli nei quartieri cittadini. Domenica 8 gennaio con la Scuola Sperimentale dell’Attore Le Storie di Pulcinella e della Gegia , il 15 gennaio con Intimità della compagnia Amor Vacui, il 29 gennaio La strada del Teatro dei Limoni.

22 dicembre 2022 | Piccolo teatro Don Bosco

Dizionario Balasso con Natalino Balasso

ore 21 - ingresso euro 25

8 gennaio 2023 | Teatro Tom Benetollo

Le storie di Gegia e pulcinella Scuola Sperimentale

ore 21 - Ingresso euro 10

15 gennaio 2023 | Teatro Excelsior Mortise

Intimità Amor Vacui

ore 21 - Ingresso euro 15

29 gennaio | Teatro Tom Benetollo

La strada Teatro dei limoni Teatro Tom Benetollo

ore 21 - Ingresso euro 10

12 febbraio | Teatro Excelsior Mortise

Mio eroe Giuliana Musso

ore 21 - Ingresso euro 15

2 marzo | Piccolo teatro Don Bosco

Analogici versus digitali Dario Vergassola/ Usso 96

ore 21 - Ingresso euro 25

12 marzo | Teatro Tom Benetollo

Una lacrima di vov Quinta parete

ore 21 - Ingresso euro 10

26 marzo | Teatro Tom Benetollo

La teoria del colore Aria teatro

ore 21 - Ingresso euro 10

16 aprile | Teatro Excelsior Mortise

La parole non sanno quello che dicono Marta Dalla Via

ore 21 - Ingresso euro 15

30 aprile | Teatro Excelsior Mortise

Rumore Carlotta Vagnoli

ore 21 - Ingresso euro 15

https://www.tarassacoteatro.it/2022/11/09/ciao-mondo/

https://oooh.events/