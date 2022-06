“Suoni del SOLe”, l’orchestra sinfonica Leonberg in concerto al teatro Marconi di Abano

Si terrà martedì 7 giugno alle 21 al Teatro Marconi di Abano Terme il concerto dell’Orchestra Sinfonica Leonberg dal titolo “Suoni del SOLe”.

Il programma che intratterrà il pubblico della sala di via San Pio X 1, sarà diretto da Alexander Adiarte e presenterà brani di Elgar, Gabrieli, Händel, Mozart, Rachmaninoff, Verdi, Vivaldi.

La Sinfonieorchester Leonberg è stata fondata nel 1970 come orchestra sinfonica giovanile sotto la direzione di Dieter Scholl. Nel corso degli anni il piccolo ensemble ha raggiunto i quasi 70 musicisti ed è stata sostenuta dall’intera città. È ancora costituita quasi esclusivamente da dilettanti, per lo più da ex allievi della scuola, che suonano ora opere sempre più ambiziose, spaziando dalle grandi sinfonie, alle suite orchestrali, ai valzer, alle ouverture, alle opere di musicisti moderni, consentendo l’esordio a tanti giovani solisti.

Oltre ad avere girato tutta la Germania, l’Orchestra Sinfonica Leonberg ha fatto tappa più volte all’estero, tra Croazia, Francia, Spagna, Svezia, Ungheria ed Italia, ovviamente.

La serata è organizzata dall’associazione Filosofia di Vita «con lo scopo ambizioso – spiegano i coordinatori - di alleggerire e armonizzare, attraverso il lavoro dei giovani musicisti, il presente che di attimo in attimo ci chiede di essere coinvolti, responsabili, vitali e fiduciosi ad affrontare il giorno che verrà».

Ingresso libero con obbligo di mascherina Ffp2.

