Vieni a conoscere i punti d'interesse e gli spazi verdi del Rione Crocifisso! Orienteering nel rione: impegno e sport il 13 febbraio 2022. Unisciti al gruppo autonomo "Ripuliamo il Crocifisso" in una giornata dedicata all'impegno comune.

Cerca le lanterne sparse per il Rione e camminando o correndo, raccogli i rifiuti che trovi sul tuo percorso, per creare con gli altri partecipanti un rione migliore per tutti!

L'attività è gestita da Centro Provinciale Sportivo Libertas Padova e gruppo autonomo "Ripuliamo il Crocifisso", nell'ambito del progetto Conosciamoci nel Rione Crocifisso.

Informazioni e contatti

Attività finanziata con il contributo del Comune di Padova – Bilancio Partecipato Consulta 4B.

Web: https://fb.me/e/1defv6hp1.