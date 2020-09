Padova passeggiate patrimoniali: lezioni a cielo aperto alla scoperta degli spazi dell’insegnamento del ‘900

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020, iniziativa promossa dal MiBACT e dall’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, il Comune di Padova, in collaborazione con la delegazione Fai Padova, organizza delle passeggiate patrimoniali gratuite per valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale tangibile e intangibile del territorio padovano, legato al tema dell’istruzione.

I partecipanti saranno condotti lungo il percorso in un’area attorno a Prato della Valle, in due diversi contesti riferiti all’insegnamento scolastico del ‘900, o più in generale alla formazione continua, testimonianze di precisi momenti storici.

Percorso

L’inizio del ‘900 e l’enfasi sulle condizioni sanitarie della popolazione caratterizzano le tre aule della scuola all’aperto Camillo Aita (1908), sul bastione Santa Croce, di poco successive a quelle di via Raggio di Sole. L’intuizione di Alessandro Randi, medico capo del Comune di Padova e presidente del “Comitato di soccorso ai tubercolosi poveri”, fu quella di utilizzare gli spazi bastionati come “stazioni diurne di cura d’aria nella lotta contro la tubercolosi”.

Il Centro Rionale Bonservizi (1938), progettato da Quirino de Giorgio con decorazione scultorea di Amleto Sartori e Enrico Parnigotto, fungeva da luogo di riferimento locale per il PNF. L’edificio ospitava uffici amministrativi, spazi ricreativi per il dopolavoro, e una grande sala per adunate e rappresentazioni teatrali, costituendo anche uno strumento per mostrare lo sforzo del partito nella diffusione della cultura. E’ oggi sede del Centro Universitario Sportivo.

Dettagli

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti circa

Lunghezza: 1,5 Km circa

Difficoltà: bassa

Punto di partenza: ingresso Giardino Silvio Appiani (Via Marghera, 48, 35123 Padova)

Punto di arrivo: Prato della Valle

Orari di partenza: 10.30 e 16, nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020

Il ritrovo è previsto 10 minuti prima dell’orario di partenza.

In caso di maltempo le passeggiate sono annullate.

Iscrizioni

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro venerdì 25 settembre 2020 ore 14 al link https://passeggiate-patrimoniali-2020.eventbrite.it

L’iscrizione si effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento di 13 partecipanti per ciascun orario di partenza. Comunicare eventuali modifiche o disdette di prenotazione al n. 049 8205373, entro il 24 settembre 2020.

Informazioni

Ufficio Turismo - Comune di Padova

tel. 049 5207415 - 049 8205373

ufficioturismo@comune.padova.it

Indicazioni per la sicurezza

In applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria, è obbligatoria la prenotazione sul sito https://passeggiate-patrimoniali-2020.eventbrite.it. I nominativi dei partecipanti verranno conservati dal Comune di Padova per un periodo di 14 giorni.

Durante le passeggiate valgono le norme nazionali e regionali contro il Covid-19, tra le quali: è vietata la partecipazione a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi ed è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m. Ciascun partecipante dovrà avere con sé una soluzione alcolica disinfettante e indossare idonea mascherina.