People Fest di Padova al parco Prandina: due giornate di libri, dibattiti e musica

Saranno due giorni di festa quelli di domenica 25 e lunedì 26 luglio 2021 al Parco Prandina , una festa dedicata al libro che porta a riflettere su tematiche e ricorrenze di questi tempi. Saranno molti gli autori di People, casa editrice fondata da Giuseppe Civati, Stefano Catone e Francesco Foti (editori, non a caso, di Andrea Pennacchi) , che si alterneranno sul palco della Prandina presentando in maniera informale i propri libri, raccontando di persone, battaglie e trasformazioni.

Domenica 25 luglio

Il programma di domenica 25 luglio : si comincia alle ore 18.30 la presentazione di Cosa cambia di Roberto Ferrucci, che dialogherà con Francesca Druetti, per parlare attraverso il suo romanzo del G8 di Genova. A seguire, alle 19.30 L'ignoranza non ha mai aiutato nessuno di Giuseppe Civati, un libro cheparla di legami tra cultura e società, che passa attraverso un profonda riflessione sul ruolo del teatro e più in generale della cultura nell’Italia del Covid, senza dimenticare che la sua crisi è nata molto prima del virus. Alle 21.00 , spazio alla musica con il concerto dei Crema , nuova band riformata dai Camillas, anche loro autori People.

Lunedì 26 luglio

Anche lunedì 26 luglio il cartellone è ricco: alle 19 la presentazione di Ossigeno, la rivista di People, presentata da Ilaria Bonaccorsi e Paolo Cosseddu. Alle 20, Genova vent'anni dopo di Giovanni Mari. Alle 21.30, Alessio Viola, popolare giornalista di Sky tg 24 e conduttore di Venti20 di TV8, presenterà insieme a Franceso Foti Sarò bre , un libro che è una raccolta di pezzi lunghi tweet di una satira lucida e pulita, mai volgare, sempre “sul pezzo”, con giochi di parole che diventano concetti e meme inevitabili, per ripercorrere gli ultimi dieci anni di politica e costume.

Ad organizzare la serata ci saranno le realtà che in questo periodo coordinano il Parco Prandina, nato dal progetto comunale Spazi Aperti, che per la serata vedrà la collaborazione di Teatro Boxer e la Libreria Zabarella, oltre della casa editrice ospite People. Ingresso libero.

