Ipercity Christmas Village, pista di pattinaggio sul ghiaccio all'Ipercity

Una grande pista da pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta all'esterno del Centro Commerciale Ipercity fino all'8 gennaio. La pista, in ghiaccio sintetico, è realizzata con un materiale di ultima generazione con una resa simile al ghiaccio vero. Offrirà così un momento di divertimento per adulti e bambini, rispettando al tempo stesso il percorso del Centro legato alla sostenibilità e al risparmio energetico, dato che non avrà bisogno di energia per funzionare, come accade di solito per le piste classiche.

Oltre agli allestimenti natalizi, che ogni anno trasformano gli spazi del Centro con forme, luci e colori per omaggiare la tradizione, Ipercity ha scelto quest’anno di dedicare un grande spazio al pattinaggio sul ghiaccio: una pista di 10 metri di lunghezza per 8 di larghezza, che richiama un’idea di inverno legato alle festività e ai momenti da passare in famiglia. Presso la pista sarà possibile noleggiare i pattini, sia per gli adulti, sia per bambini.

La pista rimarrà aperta al pubblico fino all'8 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20. Nel periodo tra il 26 dicembre e l'8 gennaio, la pista sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20 anche durante la settimana.

Per ogni biglietto venduto, Ipercity donerà 1 euro alla Città della Speranza. Il legame con la Città della Speranza è più che simbolico: "Questa scelta continua l'impegno di Ipercity nel sociale. Da tanti anni scegliamo di unire i nostri grandi eventi e i momenti di divertimento all'opportunità di sensibilizzare su tematiche importanti" afferma Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity. "Città della Speranza è una realtà di eccellenza del nostro territorio, e di tutta Italia, e siamo felici di poter dare il nostro contributo a questa Fondazione, che da 30 anni sostiene la ricerca scientifica per sconfiggere le malattie del bambino".

Le attività di Ipercity dedicate alle feste proseguiranno fino alla Befana.

Il 3 e 4 dicembre, nella piazza del Centro, si terranno dei laboratori creativi gratuiti per i bambini, dedicati al Natale.

Domenica 11 dicembre, un appuntamento molto amato dai bambini: a Ipercity arriverà Babbo Natale. Un momento divertente per tutte le famiglie, durante il quale i bambini potranno conoscere Babbo Natale, scattarsi una foto ricordo e ricevere un dolcetto.

Domenica 18 dicembre è in programma invece il meet&greet con la cagnolina "Bluey", uno dei personaggi più amati dei cartoni animati di Rai Yoyo, che sfilerà nella galleria del Centro e scatterà tante foto ricordo con i bambini.

Info utili

Ecco gli orari di apertura della pista:

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 20

il sabato e la domenica (e giorni festivi, come l’8 dicembre) dalle ore 10 alle ore 20.

nel periodo tra il 26 dicembre e l’8 gennaio, la pista sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20 anche durante la settimana.

Biglietti

1 ingresso per 30 minuti: 4 euro

Pacchetto 3 ingressi da 30 minuti: 10 euro

I costi sono comprensivi del noleggio dei pattini.

Per maggiori informazioni https://www.ipercity.it/pattina-con-noi-allipercity-christmas-village/