Torna UniAmo Guizza: obiettivo valorizzare e rigenerare gli spazi all’aperto

Doppio appuntamento al Parco dei Salici con il progetto UniAmo Guizza con l’obiettivo di valorizzare e rigenerare gli spazi all’aperto; sviluppare le relazioni sociali e di comunità; curare il benessere dei cittadini. Un progetto che vuole essere motore di relazione tra giovani, cittadini e Università.

Fino a metà settembre, infatti, Parco dei Salici ospiterà diverse attività culturali, tese ad avvicinare generazioni diverse sviluppare relazioni intergenerazionali attraverso la conoscenza e scambio delle capacità e potenzialità che contraddistinguono ciascuno di essi.

Sabato 10 settembre

Sabato 10 settembre alle 18 appuntamento con Guizza Legge che per l’occasione presenta il libro Piccole storie a Padova di Laura Pisanello. Quali storie si celano dietro alla città dei "tre senza"? L’incontro con l'autore è a cura di Quarto Tempo e Libreria Mondadori

https://www.facebook.com/events/419381673409397/419381713409393/

Domenica 11 settembre

Come è cambiata l’Università di Padova? Cosa vuol dire studiare o insegnare fisica, filosofia, scienze nel 2022? Ma soprattutto come vivono gli studenti l’Università e la città ce la ospita? A queste domande risponderanno, domenica 11 settembre alle 17, dieci testimonianze di studenti e professori dell’Università di Padova. A raccontare le esperienze passate e di oggi le testimonianze dell’Assessora al Sociale Margherita Colonnello, Edoardo Narne, Marco Finco, Gianluca Ruffato, Daniele Rostellato, Amelia Mastrodonato, Davide Busato, Alessandro Tessari, Roberto Mancin, Dario Da Re, Giorgio Roverato, Domenico Amico e Matteo Greggio.

Un incontro per chi la sta vivendo, chi la ricorda e chi ci sta pensando. Un modo per confrontarsi su come possono crescere insieme Università, città e quartieri. Presenta e modera Micaela Faggiani. In caso di mal tempo l’incontro si terrà nella Sala Consiliare di via Guasti, 12. Per info: quartotempo@gmail.com

https://www.facebook.com/events/419381673409397/419381680076063/

UniAmo Guizza

Le attività rientrano nel programma UniAmo Guizza a cura di Quarto Termpo APS e realizzate grazie al contributo del Comune di Padova – Consulta 4B all’interno del bando Vivi il Quartiere 2022. Una fitta rete di realità associative del Quartiere è stata coinvolta nel progetto: Sestante, Circolo Nadir, Udu, Phlomo, Uncensored Runners e Dance for fun.

Il rione Guizza è da tempo considerato un luogo residenziale, anziano, molto silenzioso, in cui le relazioni e i momenti di incontro e socialità faticano a trovare spazio sia nelle fasce anziane che in quelle giovanili. Nell'anno 2020, dal vivace attivismo sorto in risposta all'emergenza Covid, è sorta una rete di associazioni e di cittadini, che si è messa in attento ascolto dei bisogni del proprio territorio, insieme alla Consulta di Quartiere.

Tra il 2020 e il 2021, il Rione Guizza è stato protagonista dell’inizio di una rinascita attraverso la partecipazione appassionata dei cittadini a interventi di rigenerazione urbana (Parco dei Salici) e ad attività di socializzazione e conoscenza del territorio (custodi del Parco, organizzazione di attività nell’estate 2021 al Parco dei Salici e nascita del Portierato di Quartiere con casetta permanente in piazzale Cuoco).

Questo percorso ha fatto emergere il desiderio dei cittadini del quartiere di vivere in modo più costante gli spazi all’aperto e di prendersene cura attraverso piccole azioni per creare relazioni, di consentire lo scambio di tempo, risorse e idee da portare nella vita di quartiere. Una ricerca condotta da Sherpa UNICITYLAB ha confermato la mancanza in quartiere della popolazione universitaria, che potrebbe costituire un importante motore di crescita e il naturale collegamento tra fascia anziana e fascia giovane.

Dove

Parco dei Salici, via dei Salici - Padova

Info web

https://www.facebook.com/events/419381673409397/419381713409393/

https://www.facebook.com/events/419381673409397/419381680076063/