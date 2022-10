Presentazione libro "La musica è nella mia testa" a Palazzo Santo Stefano

A Palazzo Santo Stefano in progreamma mercoledì 26 ottobre alle ore 11.30 la presentazione del libro "La musica è nella mia testa" di Damiano Marini.

Dettagli

Inaspettatamente nella vita di Valerio si affaccia l’avversità della sorte: un incidente improvviso comporta un cambiamento radicale nell’affrontare la realtà, sia nella motivazione interiore che nella sua dimensione pratica. Eppure una consolidata forza interiore e uno spirito di iniziativa intraprendente e coraggioso faranno emergere un’esistenza nuova, una nuova fisicità, e al contempo una forza accresciuta per principi e valori che erano stati la traccia del suo percorso di vita fino ad allora.

L’umanità, la sensibilità e la comprensione concorreranno a creare una prospettiva inaspettata, quella del nuovo Valerio che gradualmente smette di pensare a ciò che ha perso e si concentra sul come poter affrontare nuovamente la vita.

In un alternarsi di amici, parenti, compagni di stanza è come se alla sua evoluzione concorressero molte voci, modulate ritmicamente in una lunga e complessa melodia.

Damiano Marini

Damiano Marini nato a Padova nel 1982, laureato in ingegneria elettrotecnica è uno sportivo ed atleta paralimpico. Nel 2021 fonda assieme a degli amici la Restat Sport Academy, società che ha come obiettivo l’avviamento alla pratica sportiva di ragazzi con disabilità. Promuove i valori dello sport nelle scuole, ha la passione per i viaggi, per la lettura, per l'apicoltura ed è alla sua prima esperienza letteraria.

Info web

https://www.facebook.com/events/3449749048592018