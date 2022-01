Presentazione del libro di Roberto Sandon "Maestri di innovazione, di vite e di sport" alla sala Anziani di palazzo Moroni

Venerdì 11 febbraio, alle ore 18, in sala Anziani a Palazzo Moroni (via VII febbraio 6, Padova) sarà presentato il libro di Roberto Sandon “Maestri di innovazione, di vite e di sport” .

Presenterà il libro Paolo Donà, sarà presente l’Autore.

Nel libro sono raccolti i “profili” di alcune persone che a Padova hanno vissuto intensamente nella scuola e nello sport; uomini e donne che la pratica sportiva l’hanno insegnata con impegno e dedizione a generazioni di concittadini contribuendo in modo significativo alla crescita morale e culturale della nostra città. Sono allenatori ed insegnanti che hanno saputo essere d’esempio come maestri di sport, di vita e di innovazione tecnica, manageriale e di marketing, la cui fama spesso ha travalicato il perimetro dell’ambito scolastico/sportivo di riferimento.

Roberto Sandon

Roberto Sandon è nato e vive a Padova. Ha lavorato per anni nel settore bancario ed è stato dirigente d’azienda. In gioventù ha praticato diversi sport, è stato istruttore di nuoto, ama la montagna e le immersioni sott’acqua. Ha collaborato con alcuni quotidiani locali in qualità di pubblicista, scrivendo articoli per le pagine sportive.

Ingresso

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il “green pass”. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-di-roberto-sandon

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-di-roberto-sandon