Promozione del turismo sostenibile: filmati e concerto poetico all’Abbazia di Santa Maria a Carceri

L’Abbazia di Santa Maria a Carceri, nel padovano, ospiterà giovedì 30 giugno alle 20.30 la presentazione dei tre video realizzati nell’ambito del progetto #daiColliallAdige2022 (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite). Prodotti dal Video Service della ruralità e ideati e realizzati da un gruppo di giovani videomaker del territorio con la direzione artistica del regista Marco Segato, i filmati presentati (Custodi, Cartoline e In Viaggio) rappresentano un’occasione di incontro e di riscoperta dei luoghi e delle persone che li rendono vivi.

Info web https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/daicollialladige2022

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-daicollialladige-362911236277

La serata, interamente dedicata alla promozione del turismo sostenibile nelle aree rurali, si concluderà alle 22.15 con il concerto poetico Mancamento azzurro per Andrea Zanzotto con Vasco Mirandola e i musicisti Erica Boschiero e Sergio Marchesini; un viaggio a ritroso nella produzione del grande poeta, alla ricerca di quell’alone “dove i suoni possono dialogare con le parole per portare alla mente, al cuore, quello che la poesia dice ma non dice del tutto”. Zanzotto è stato infatti uno dei pionieri della corrente ecologista nella letteratura italiana e uno dei pochi autori contemporanei sensibile al dialogo tra storia e geografia.

Info web concerto https://www.euganeafilmfestival.it/it/eventi/mancamento-azzurro

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-daicollialladige-362911236277

Il programma completo del Festival è disponibile su www.euganeafilmfestival.it

Euganea Film Festival, iniziativa nata ventun anni fa con l’obiettivo di dare forma concreta alle tante sinergie artistiche legate ai Colli Euganei e diffondere la cultura cinematografica in località talvolta poco valorizzate, sottolinea la sua vocazione sostenibile anche con due progetti ad hoc. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sarà un Festival “climate positive”: grazie alla collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, verranno calcolati e compensati gli impatti dell’evento sul territorio piantando nuovi alberi. Inoltre, continua il Solar Cinema promosso da Euganea Movie Movement, un progetto innovativo e all’avanguardia nato dall’esigenza di coniugare le proiezioni itineranti con l’idea di sostenibilità, risparmio energetico e rispetto ambientale: un furgone adibito di impianto fotovoltaico permetterà, infatti, di abbattere le emissioni che una normale proiezione inevitabilmente comporta.

Euganea Film Festival, organizzato dall’associazione Euganea Movie Movement, è realizzata con il contributo di RetEventi, Città di Este, Città di Monselice, Città di Montegrotto e con il sostegno di Crédit Agricole. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione del Veneto, Parco Regionale dei Colli Euganei, Provincia di Padova e dei comuni di Battaglia Terme, Rovolon e Torreglia. Euganea Film Festival è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto di AFIC, A perdifiato, Associazione La Vespa, Associazione Difesa natura 2000, Birrificio Birdò, Cava delle More, Cinemambulante, FAI Villa dei Vescovi, La Madonnina, Ottocentenario UNIPD, Museo del Termalismo, Solar Cinema, Piovene Porto Godi, Premio Morrione, Thermae Abano Montegrotto, WOW Nature e Villa Frassanelle Papafava.

Info web rassegna

