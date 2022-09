Rammstein, l'unica data italiana è allo stadio Euganeo di Padova

Sabato 1 luglio 2023 - ore 2

Rammstein allo stadio Euganeo di Padova per l'attesissima, unica data italiana del loro tour europeo!

Dopo lo straordinario concerto che abbiamo potuto ammirare quest'estate a Torino, i Rammstein mantengono la promessa e tornano in Italia nel 2023! Per la precisione, l'unica data italiana del loro nuovo tour europeo si terrà sabato 1° luglio 2023 allo Stadio Euganeo di Padova.

I biglietti saranno disponibili su Ticketone alle ore 10 di martedì 6 settembre per gli iscritti a LIFAD, il fan club ufficiale della band. La prevendita generale partirà alle ore 10 giovedì 8 settembre.



I Rammstein torneranno quindi in tour negli stadi di tutta Europa per la terza volta consecutiva, presentando quello che è stato definito dai media come uno show monumentale, fatto di fuoco, esplosioni e potenza pura.

Rammstein

I Rammstein sono una industrial metal band tedesca che si è formata a Berlino nel 1993. Sono tra i gruppi teutonici che cantano in lingua madre di maggior successo di ogni tempo a livello internazionale, considerando gli oltre venti milioni di dischi venduti. Il primo album vede la luce nel 1995, Herzeleid presentava una strana ma coinvolgente commistione di generi e influenze elettroniche modulati dall’esperienza di Kraftwerk, Depeche Mode e Nine Inch Nails, che permette al sestetto di posizionarsi nell’underground. Con il successivo disco Sehnsucht (1997), che conteneva il famoso singolo Du Hast, i Rammstein sfondano anche negli Stati Uniti e supportano i Kiss nella tournée del 1999. Con la release di Mutter, 2001, la band consacra il proprio nome nel firmamento delle superstar della musica pesante, riuscendo anche a partecipare a diverse colonne sonore di pellicole cinematografiche di successo come Matrix, Resident Evil e xXx. Vero punto di forza del combo sono le esibizioni dal vivo, nelle quali un muro di suono imponente viene accompagnato da un studiato contorno di esplosioni e fiammate spesso emesse dagli stessi membri del gruppo attraverso lanciafiamme e trovate sceniche di varia natura, rendendo i propri show unici nel genere e tra i più spettacolari e affascinanti mai visti su un palco.

I dettagli della data

Rammstein

Sabato 1° luglio 2023

Padova, Stadio Euganeo

Apertura cancelli ore 15

Inizio concerto ore 20

Biglietti

LIFAD presale - martedì 6 settembre dalle ore 10 per 24 ore.

Link - https://www.ticketone.it/ artist/rammstein/?affiliate= PI2

Prevendita generale – giovedì 8 settembre dalle ore 10.

Link - https://www.ticketone.it/ artist/rammstein/

Rammstein Europe Stadium Tour 2023

22.05.2023 Lithuania, Vilnius, Vingio Parkas

27.05.2023 Finland, Helsinki, Olympiastadion

28.05.2023 Finland, Helsinki, Olympiastadion

02.06.2023 Denmark, Odense, Dyrskueplads

07.06.2023 Germany, Munich, Olympiastadion

08.06.2023 Germany, Munich, Olympiastadion

14.06.2023 Slovakia, Tren?ín, Tren?ín Airport

17.06.2023 Switzerland, Bern, Stadion Wankdorf

18.06.2023 Switzerland, Bern, Stadion Wankdorf

23.06.2023 Spain, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26.06.2023 Portugal, Lisbon, Estádio Da Luz

01.07.2023 Italy, Padova, Stadio Euganeo

06.07.2023 Netherlands, Groningen, Stadspark

11.07.2023 Hungary, Budapest, Puskás Aréna

15.07.2023 Germany, Berlin, Olympiastadion

16.07.2023 Germany, Berlin, Olympiastadion

22.07.2023 France, Paris, Stade de France

26.07.2023 Austria, Vienna, Ernst-Happel-Stadion

30.07.2023 Poland, Chorzów, Stadion ?l?ski

04.08.2023 Belgium, Brussels, King Baudouin Stadium

Info

info@zedlive.com

https://zedlive.com/evento/stadio-euganeo-padova-rammstein/

