Ricerca, terapie e qualità di vita, convegno stato dell’arte sui tumori cerebrali a Padova

La Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, organizza giovedì 22 settembre una giornata di approfondimento sui tumori cerebrali. Il titolo del meeting è “Stato dell’arte sui tumori cerebrali: ricerca, terapie e qualità di vita”.

La giornata si apre al mattino ed è ospitata dal prestigioso Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) di via Orus, dove si riuniranno alcuni dei gruppi di ricerca che hanno ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Celeghin per condividere e discutere i risultati ottenuti. All’incontro parteciperanno team provenienti dai più importanti istituti nazionali, che hanno condotto i loro studi su aspetti molecolari o clinici dei tumori cerebrali. Tra i primi ci saranno i gruppi del prof. Felice Tirone (CNR di Roma), del prof. Alessandro Quattrone (Università di Trento - CIBIO) e della prof.ssa Silvia Anna Ciafrè (Università Tor Vergata di Roma); a seguire i gruppi del prof. Maurizio Corbetta (Università di Padova) e della prof.ssa Susanna Mandruzzato (Istituto Oncologico Veneto - IOV). L’incontro è aperto a tutti i clinici e i ricercatori interessati.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, nella Sala degli Anziani di Palazzo Moroni, si svolgerà invece un meeting divulgativo rivolto ai cittadini. L’incontro si prefigge l’obiettivo di fornire ai cittadini interessati le più aggiornate informazioni sui tumori cerebrali. Nel corso del meeting si alterneranno relatori che nel loro lavoro si occupano quotidianamente della cura dei pazienti affetti da tumore cerebrale. Verranno trattati, con linguaggio comprensibile ad un pubblico di non esperti, vari aspetti relativi a questa patologia. Il dott. Alessandro Salvalaggio, neurologo e ricercatore dell’Università degli studi di Padova, parlerà dei sintomi con cui si presenta questa malattia e come si arriva ad una diagnosi. Il prof. Luca Denaro, neurochirurgo dell’Università degli studi di Padova, risponderà al quesito su cosa ci si può aspettare dalla neurochirurgia. Il dott. Franco Berti e il dott. Fabio Busato, radioterapisti in forza allo IOV, spiegheranno in che cosa consiste la radioterapia e come può essere utile nel trattamento dei tumori cerebrali. Il dott. Giuseppe Lombardi, neuro-oncologo dello IOV, illustrerà le ultime novità terapeutiche sui tumori cerebrali. A seguire spazio anche per le relazioni dedicate alla qualità di vita e ad aspetti di cura globale del paziente, che vanno oltre le normali terapie. In particolare la dott.ssa Silvia Facchini, neuropsicologa presso l’Università di Padova e la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera, parlerà della riabilitazione cognitiva e di cosa si può fare quando compaiono difficoltà di memoria o di concentrazione. Il dott. Francesco Piccione, fisiatra dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, fornirà indicazioni su come mantenere l’allenamento attraverso la riabilitazione. La dott.ssa Eleonora Bergo, psicoterapeuta dello IOV, e la dott.ssa Benedetta Bonato, psicoterapeuta che collabora con la Fondazione Celeghin, parleranno del supporto psicologico ai pazienti e a chi si prende cura di loro. Questa seconda parte verrà trasmessa anche in streaming attraverso il canale Facebook della Fondazione Celeghin.

«Questo convegno ci permette di fare il punto sulla nostra attività», spiega Annalisa Celeghin, presidentessa della Fondazione intitolata al padre Giovanni, scomparso nel 2011 a causa di un glioblastoma multiforme – il tumore al cervello più comune e aggressivo. «Siamo contenti di poterlo fare ospitando chi, in questi ultimi anni, ha lavorato con i fondi che abbiamo raccolto grazie alla generosità di molti e che sono stati investiti nella ricerca scientifica, nostro obiettivo primario».

«Sono grato alla Fondazione Celeghin per il supporto alla nostra ricerca e onorato di avere organizzato con La Dr.ssa Celeghin questo evento che focalizza la nostra attenzione su un problema, quello dei tumori cerebrali, in cui vi è ancora molta strada da fare», sottolinea il prof. Maurizio Corbetta, direttore del dipartimento di Neuroscienze di Padova.

Con il patrocinio del Padova Neuroscience Center; IOV – Istituto Oncologico veneto; Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata – V.I.M.M.; Azienda Ospedaliera di Padova.

In breve

Meeting scientifico 9-13.15 – VIMM – Veneto Institute of Molecular Medicine Aula Seminari – via G. Orus, 2 - Padova

Meeting divulgativo 16 -18 – Palazzo Moroni, Sala degli Anziani – Via del Municipio, 1 - Padova

Per informazioni:

annalisa.celeghin@fondazioneceleghin.it

https://www.fondazioneceleghin.it/

https://www.facebook.com/FondazioneGiovanniCeleghin

https://www.facebook.com/events/619068322956950