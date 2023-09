Salone dei sapori, ospite Alessandro Borghese a Padova

Prezzo non disponibile

Il primo grande festival completamente dedicato al gusto torna a Padova!

Dall’8 al 15 ottobre il centro patavino si riempirà di profumi, prelibatezze e sapori per dare vita alla nuova edizione del Salone dei Sapori.

Showcooking, degustazioni, talk gratuiti, esposizioni e spettacoli per riscoprire le eccellenze gastronomiche del territorio con tanti ospiti d’eccezione.

Scopri il programma in continuo aggiornamento: https://www.salonesapori.it/

Il Festival del gusto

Salone dei Sapori è la kermesse enogastronomica nata con l’obiettivo di valorizzare il più antico mercato coperto d’Europa.

Il tema del gusto viene affrontato in tutte le sfaccettature per promuovere la cultura del cibo, la sostenibilità e per diffondere le buone abitudini alimentari valorizzando le eccellenze del nostro territorio.

La manifestazione avrà come location:

il Sotto Salone con un itinerario dove poter degustare i migliori prodotti e le eccellenze del territorio, accompagnati da momenti di intrattenimento e musica https://bit.ly/festa-del-salone

Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta, ospiteranno tre eventi.

Birra - le artigianali in Piazza (Piazza della Frutta) https://bit.ly/birre-artigianali-piazza

Calici in Piazza - festa dei Vini Euganei (Piazza delle Erbe) https://bit.ly/calici-piazza

Consumando si impara (Piazza della Frutta)

Il Caffè Pedrocchi, lo storico caffè, ospiterà la cena di gala di apertura e i workshop delle eccellenze enogastronomiche della provincia https://bit.ly/cena-gala-pedrocchi

Scopri tutti gli appuntamenti del gusto!

Di seguito il calendario in aggiornamento con tutti gli appuntamenti del Salone dei Sapori.

Domenica 8 ottobre

10 - 20

Piazza della Frutta

Birre – le Artigianali in piazza: festival delle birre artigianali con la partecipazione dei migliori birrifici, spettacoli, show cooking e intrattenimento in collaborazione con 7 Gold.

https://bit.ly/birre-artigianali-piazza

10 - 20

Piazza delle Erbe

Calici in piazza: festa dei vini padovani, con la partecipazione di alcune delle cantine più rappresentative del territorio che saranno presenti con una selezione delle loro migliori etichette. Intrattenimento musicale in collaborazione con Radio Padova e Radio Easy Rock.

https://bit.ly/calici-piazza

10 - 20

Sotto il Salone

Festa del Salone: un’intera giornata dedicata a degustazioni e prelibatezze che ogni bottega preparerà per i visitatori e i clienti del Salone.

https://bit.ly/festa-del-salone

17 - 18

Piazza della Frutta

Alessandro Borghese, uno dei cuochi più famosi d’Italia e protagonista indiscusso della cucina in televisione, sarà presente sul palco di Piazza della Frutta domenica 8 ottobre alle ore 17.

Lunedì 9 ottobre

18:45 - 20

Caffè Pedrocchi, Sala Bianca

Workshop – La mozzarella di bufala incontra il Bagnoli DOC

Un incontro con degustazione che vedrà protagonisti la bufala, con vari formaggi e la tagliata affumicata, in collaborazione con l’Azienda Agricola Scacco. In abbinamento, il Consorzio Tutela Vini D.o.c. Bagnoli proporrà una degustazione di Bagnoli D.o.c. Classico bianco Sant’Andrea 2020 dell’Azienda Agricola Dominio di Bagnoli.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/ws-mozzarella-bagnoli.

Martedì 10 ottobre

18:45 - 20

Caffè Pedrocchi, Sala Bianca

Workshop – Viaggio nei sapori tra salumi e Friularo DOCG

I protagonisti della degustazione saranno gli insaccati dell’azienda Casa Cason, storica azienda padovana che produce rispettando la tradizione veneta e trasmettendo quest’arte di generazione in generazione.

In abbinamento il Consorzio Tutela Vini D.o.c. Bagnoli proporrà una degustazione di Friularo di Bagnoli Ambasciatore D.o.c.g. 2016 proveniente da Conselve Vigneti e Cantine.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/ws-salumi-friularo

Mercoledì 11 ottobre

10 - 12

Palazzo Santo Stefano

Sostenibilità ambientale a tavola

Le sfide globali del settore alimentare, ambientale, nutrizionistico e medico: una riflessione su come nutrirsi con consapevolezza e responsabilità.

L’occasione per riflettere su come i cambiamenti sociali, climatici e l’innovazione tecnologica abbiano inevitabilmente coinvolto anche l’intero comparto del Settore Primario.

Incontro aperto alla cittadinanza e ad alcune classi di Istituti Secondari di secondo grado della città.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/sostenibilita-a-tavola

Giovedì 12 ottobre

10 - 12

Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Il Benemangiare. Le ricette per una cucina buona e rispettosa

Talk dedicato alle scuole e non solo, una riflessione a 360 gradi sul "benemangiare" come paradigma di un’alimentazione sana, che rispetti sia la salute umana che i cibi, le cotture, l'ambiente e il sociale.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/talk-benemangiare

Venerdì 13 ottobre

11:30 - 13

Istituto Professionale Duca degli Abruzzi

Incontro con gli studenti e visita guidata alle cantine e ai laboratori di produzione alimentare.

20 - 23

Caffè Pedrocchi, Sala Rossini

Cena di Gala - Sulle note di Morricone.

Una serata in cui gustare un menù appositamente studiato dagli chef del caffè Pedrocchi utilizzando prodotti a Km 0 ed eccellenze del territorio. Accompagnamento musicale dei brani più celebri del Maestro Ennio Morricone eseguiti dalla cantante lirica Stefania Miotto e dal quartetto d’archi al femminile Les Fleurs Ensemble.

70 € a persona.

Per informazioni & prenotazioni: 049.8781231 o prenotazioni@caffepedrocchi.it

https://bit.ly/cena-gala-pedrocchi

Sabato 14 ottobre

10:30

Sotto il Salone e Piazze

Visita guidata di un’ora accompagnati dalla guida turistica Tullia Greggio nelle principali piazze della città – Erbe, Signori, Frutta, passando per il Sotto il Salone.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/visita-guidata-sapori.

Domenica 15 ottobre

10 - 20

Sotto il Salone

Festa del Salone: un’intera giornata dedicata a degustazioni e prelibatezze che ogni bottega preparerà per i visitatori e i clienti del Salone.

https://bit.ly/festa-del-salone

11 - 21

Piazza della Frutta

Consumando S’Impara – X edizione. La manifestazione ha l’obiettivo di far conoscere il vino naturale, stimolare l’incontro tra produttori e consumatori e valorizzare non solo i prodotti ma anche i lavori di persone che portano avanti la cultura dell’eccellenza artigianale. https://bit.ly/consumando-s-impara

18 - 20

Piazza delle Erbe

Concerto di chiusura del Salone dei Sapori

Main Partner: Alì supermercati

Partners: Unox Ovens, Bit Mobility, Giuriolo & Pandolfo Assicuratori

Media Partners: 7Gold, Radio Padova e Easy Rock

In collaborazione con il Comune di Padova e con il contributo di Ente Provincia di Padova, Camera di Commercio di Padova, Venice Promex, Padova Looking Ahead & Beyond.

Evento organizzato da Superfly Lab e Veneto Suoni e Sapori.

Seguici sui nostri canali social per scoprire tutte le gustose novità:

FB: https://www.facebook.com/salonedeisapori

IG: https://www.instagram.com/salone_dei_sapori

