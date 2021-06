Sentieri sonori 2021: escursione e concerto, il tramonto si aspetta al rifugio Monte Comun con Damien McFly

È previsto un contributo 12 euro (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16:10 euro (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto.

Dopo essere stato il Comune della prima vittima da Coronavirus in Italia e il primo a diventare “zona rossa”, Vo’ e il suo territorio, ad un anno di distanza, tornano a “vivere”. Sarà infatti il territorio di Vò ad ospitare, sabato 12 giugno, il secondo appuntamento della rassegna Sentieri Sonori. Da uno scorcio inedito dei colli euganei, Rifugio Monte Comun, si aspetterà il tramonto accompagnati dalle sonorità di Damien McFly. Con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, Damien continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati.

Musica in anteprima

Per l’occasione sarà presentato in anteprima il nuovo singolo “No Connection” che racconta la storia di un percorso personale. Comincia con un isolamento da tutto il rumore e dalla confusione che costantemente arriva dall’esterno. Il tempo si congela e ritroviamo la nostra mente ferma tra due frame di uno stesso time-lapse: non abbiamo rifugio e non ci collochiamo veramente in un preciso scatto.

«Fermarci e scavare dentro di noi»

«Ogni volta che ci sentiamo persi in mezzo alle opinioni e ai giudizi della gente – commenta McFly - dobbiamo fermarci e scavare dentro di noi fino a trovare i punti fermi delle nostre vite, così da riscoprire la nostra natura più vera e pura. Una volta raggiunto questo traguardo, possiamo lasciarci guidare nei prossimi passi da questa nuova sensazione di sollievo che finalmente proviamo». “No Connection” segue i singoli “Underneath my skin”, uscito lo scorso febbraio, “Behind you” e “On Our Own” usciti nel 2020.

Ad accompagnarlo in questo inedito spettacolo che spazia dall’indie folk a sound più innovativo ed elettronico

Paolo Masiero ( batteria),

batteria), Andrea Squizzato (percussioni),

Alessandro De Crescenzo (chitarra),

Riccardo Loriggiola ( basso).

La rassegna, Sentieri Sonori, è stata pensata non solo come un momento di spettacolo, ma come un progetto per portare alla scoperta di angoli nascosti dei Colli Euganei attraverso l’esplorazione del territorio. Il luogo del concerto si trova sempre su un percorso escursionistico. Un luogo immerso nella natura, in posizione panoramica e isolata dove la musica dialoga con il paesaggio circostante.

Dove e quando

Per gestire l’affluenza di pubblico in totale sicurezza, il ritrovo a Zovon di Vò (Via IV Novembre) di sabato 12 giugno, è dalle 17.30 alle 19 (link sulla mappa https://goo.gl/maps/EGxVNDF3vyF33gB1A)

Da qui le persone saranno suddivise in piccoli gruppi e inizierà l’escursione, sotto le indicazioni delle guide naturalistiche del Parco regionale dei Colli Euganei, fino a raggiungere Rifugio Monte Comun, la cui terrazza offre un panorama tra i più belli dei Colli Euganei. Da qui sarà possibile degustare prodotti del territorio. Le escursioni sono accessibili a tutti, ma è consigliato un abbigliamento adeguato per il trekking, telo e una torcia.

Costo e prenotazioni

È previsto un contributo 12 euro (+DP) che comprende escursione e concerto; ridotto under 16:10 euro (+DP); gratuito under 10. I biglietti in prevendita saranno acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito www.sentierisonori.it o il giorno del concerto.

La rassegna

Nell'estate 2021 il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale di nove concerti che coinvolgono musicisti locali, nazionali e internazionali che si esibiranno in altrettante suggestive cornici del comprensorio euganeo.

Ideata da Associazione Play, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Eventi Culturali, da Bancadria Colli Euganei, la rassegna si avvale del patrocinio della Provincia di Padova e il contributo del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Si allunga la lista dei comuni che credono nel progetto SENTIERI SONORI a conferma del crescente apprezzamento accordato alla rassegna non solo dal pubblico, ma anche dai Comuni del territorio euganeo (Abano Terme, Baone, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Montegrotto, Teolo, Torreglia, Vo').

Tra i partner tecnici, oltre a, Idee Verdi, Ogd Terme e Colli Euganei, Scuola di Musica Pentagramma, Strada del Vino Colli Euganei, Terra di Mezzo, quest’anno NaturaSì fornisce frutta ai partecipanti. Tra i media partner Collieuganei.it, portale turistico per la promozione dei Colli Euganei, e Radio Cafe.

Info web

https://www.sentierisonori.it/eventi/12-06-2021-damien-mcfly/

https://www.facebook.com/events/473508927250266

