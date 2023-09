Premio nazionale sfera d’oro per la danza, il galà dei premiati 2023 al Verdi

Il galà dei premiati 2023, realizzato grazie all’organizzazione de La Sfera Danza, si terrà al Teatro Verdi di Padova il 30 settembre 2023. È un evento di danza prestigioso dedicato ad artisti e danzatori italiani affermati in Italia e nel panorama internazionale della danza che torna per la quinta edizione. La serata di gala, ideata dal critico di danza Alfio Agostini e dalla direttrice artistica Gabriella Furlan Malvezzi, premia étoile, primi ballerini e solisti italiani, che si sono distinti in tutto il mondo, scelti da una giuria di esperti.

“Il Premio si vuole nazionale, cioè destinato ad artisti italiani della danza, ma in verità è stato fin dall'inizio ampiamente internazionale, per la semplice ragione che la maggior parte dei migliori danzatori italiani lavorano in compagnie estere, europee o americane e il nostro palmarès dei premiati non può non riflettere questa realtà; inoltre, di solito i partners con cui essi si presentano sulla scena del Teatro Verdi sono loro colleghi ovviamente stranieri – sottolinea Alfio Agostini - In questi cinque anni nei quali ho collaborato con Gabriella Furlan Malvezzi all'ideazione del Premio e mi sono occupato della giuria e quindi dell'individuazione dei premiati, ho visto una crescita della qualità artistica dei danzatori, classici o contemporanei. Mentre i "premi speciali" alla Carriera, per Scene e costumi e soprattutto il nuovo "Premio Riccardo Drigo per la Musica di danza", hanno portato a Padova nomi di prestigio mondiale e hanno contribuito a fare del Premio un evento ormai ben presente e stimato nel mondo della danza”.

Il Premio è nato per valorizzare i professionisti dell’arte coreutica che non solo si distinguono nei teatri internazionali più importanti, ma rappresentano l’importanza del talento “made in Italy”. Al Premio Nazionale Sfera D’Oro per la Danza si aggiungono altri riconoscimenti importanti: il Premio alla carriera a Viviana Durante, per anni danzatrice principale al Royal Ballet di Londra, oggi direttrice della Scuola dell'English National Ballet; il Premio “Riccardo Drigo” Musica per l’arte della danza, che in questa seconda edizione viene assegnato al Maestro Dario Salvi, direttore d'orchestra e musicologo italo-scozzese, specialista nel recupero di opere e balletti rari che ha diretto in Europa, USA e Medio Oriente, oltre che in numerose produzioni discografiche.

Il Galà dei Premiati 2023 si arricchisce di un terzo riconoscimento: l’assegnazione del Premio Scene e Costumi per il Balletto a LUISA SPINATELLI, artista di fama mondiale.

Per la serata del 30 settembre al Teatro Verdi sono già confermate le presenze di alcuni danzatori (ai quali se ne aggiungeranno altri), che saranno premiati e che si esibiranno sul palcoscenico.

Petra CONTI (con Partner Eris Nezha) Principal Dancer al Boston Ballet e al Los Angeles Ballet

(con Partner Eris Nezha) Principal Dancer al Boston Ballet e al Los Angeles Ballet Camilla MAZZI Ballerina solista al Teatro Marijnsky di San Pietroburgo

Ballerina solista al Teatro Marijnsky di San Pietroburgo Federico IEVOLI Principal Dancer al Czech National Ballet

Principal Dancer al Czech National Ballet Fabio ADORISIO (con Partner Danilo Lo Monaco) ballerino solista e coreografo al Stuttgart Ballet

La Giuria del Premio, presieduta dal coordinatore Alfio AGOSTINI Critico di danza, direttore della rivista BALLET2000 è composta da personaggi noti, direttori di Compagnie ed esperti di danza: Marcello ANGELINI Danzatore, coreografo, direttore Tulsa Ballet, USA - Valentina BONELLI Critico di danza - Jean-Sébastien COLAU Primo ballerino Opéra de Paris, Direttore del Balletto del Teatro Massimo di Palermo - Valeria CRIPPA Critico di danza del Corriere della Sera - Roger SALAS Critico di danza El País, Madrid, BALLET2000 - Sonia SCHOONEJANS Critico di danza, Paris.

Anche quest’anno ai premiati, in segno di riconoscimento, verrà consegnata un’opera d’arte in vetro disegnata e realizzata dalla nota scultrice padovana Jone Suardi.

Presenta lo spettacolo Wendy Raro

Ingresso

Biglietti da 5 a 20 euro.

Informazioni per biglietti e calendario www.lasferadanzafestival.it.

https://www.lasferadanzafestival.it/edizione2023/evento/premio-nazionale-sfera-d-oro-per-la-danza/

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/779_858_gal__dei_premiati_2023

Foto articolo da comunicato stampa - foto di Mario Sguotti - in foto Lorenzo Pagano "Lucifer" - IV edizione del premio - Padova teatro Verdi 24/09/2022