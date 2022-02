Una Fetta di Teatro, spettacolo per bambini “Il manifesto dei burattini” al Piccolo Teatro

Domenica 20 febbraio alle 16 al Piccolo Teatro la rassegna “Una fetta di Teatro” propone un titolo molto accattivante per tutti i bambini, e non solo per loro. La compagnia Teatrino dell’Es porta in scena “Il manifesto dei burattini”.

Il gruppo emiliano è stato fondato 40 anni fa dopo importantissime esperienze lavorative coi più grandi burattinai del '900 e per lo spettacolo al Teatro Sant’Anna l’attore sul palcoscenico userà marionette mosse a vista e burattini.

In scena l ’attore-animatore Vittorio Zanella, il quale tra una scena e l’altra racconterà divertenti aneddoti delle sue esperienze teatrali, oltre alla storia di alcuni dei personaggi più conosciuti e più amati del mondo dei burattini: Pulcinella, Arlecchino, Pantalone…

Lo spettacolo inizia con una delicata scena di ballo tra gli abiti di due sposi, utilizzando marionette mosse a vista.

Seguono poi bruchi e farfalle, mossi con tecnica mista, e scherzi e capriole del simpatico Arlecchino, con cui la recitazione si fa dialettale. Un varietà teatrale ricco di colpi di scena e risate, assolutamente da non perdere.

Con questo spettacolo si concludono gli appuntamenti al Piccolo Teatro, ma la rassegna continua fino al 27 marzo, coinvolgendo il Teatro San Carlo per un ultimo spettacolo il 27 febbraio (“Fiabe al telefonino”, della compagnia Tieffeu-Teatro di figura umbro) e spostandosi quindi all’Esperia per 4 imperdibili appuntamenti con i più divertenti allestimenti per bambini e famiglie.

Il cartellone di spettacoli per famiglie è organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d'ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sulla pagina Facebook "Spazio al Teatro" https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

Presentando il biglietto della rassegna "Una fetta di teatro – Padova" è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di un adulto pagante.

