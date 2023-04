 Sport, prevenzione e salute: proiezione e dibattito al Pedrocchi

Sport, prevenzione e salute: questo il titolo di un importante appuntamento a ingresso gratuito (iscrizione a questo link eventbrite) promosso giovedì 13 aprile da Fondazione Ometto in collaborazione con Fiamme Oro Padova e con il patrocinio del Comune di Padova. A partire dalle ore 18, nella cornice della Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova, verrà proposta la proiezione di Il secondo tempo di Julian Ross: il cortometraggio presentato alla 79° Mostra del Cinema di Venezia racconta la storia di Luca, giovane calciatore, costretto a rinunciare alla carriera agonistica e ai suoi sogni sportivi a causa di una patologia cardiaca. Grazie al suo allenatore riesce ad accettare la nuova difficile condizione e a ritrovare il sorriso. E proprio la consapevolezza è uno degli elementi chiave del film, che rappresenta anche un’occasione per veicolare un importante messaggio a favore delle morte improvvise in età pediatrica, ambito che vede impegnata la Fondazione con il Progetto Piccolo Principe.

Seguirà, alle 18.30, un dibattito sul tema della prevenzione che metterà a confronto la dottoressa Cristina Basso, Professore Ordinario di Anatomia Patologica e Direttore UOC Patologia Cardiovascolare- Azienda Ospedaliera di Padova; il dottor Patrizio Sarto, Direttore di Medicina dello Sport – Dipartimento Prevenzione dell’Aulss 2 Treviso UOC Medicina dello Sport, Sergio Baldo, Coordinatore del Centro Nazionale Fiamme Oro della Polizia di Stato - Settore Atletica Leggera e Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova. La serata sarà occasione per raccogliere donazioni destinate a un importante progetto che si propone di fare delle scuole venete dei luoghi cardioprotetti attraverso l’installazione di defibrillatori e per raccogliere iscrizioni in vista della grande sfida che attende la Fondazione Ometto il 23 aprile, quando i volontari e sostenitori del progetto Piccolo Principe correranno insieme in favore della prevenzione delle morti improvvise in età pediatrica.

Per maggiori info: info@fondazioneometto.it, 3770809623

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sport-prevenzione-salute-598252708957

Foto articolo da comunicato stampa