Stagione di prosa, “L'Heure Exquise" al teatro Verdi

Con L’Heure Exquise, basato su Oh, les beaux jours (Giorni felici), uno dei momenti più alti del teatro di Samuel Beckett, Alessandra Ferri celebra i quarant’anni di carriera interpretando un ruolo significativo, giusto e emozionante per l’artista che è ora: Winnie, la ballerina “âgée” immaginata nel 1998 da Maurice Bejart per Carla Fracci, che nella sua malinconica solitudine vive nei gioiosi ricordi dei suoi giorni felici.

Lo spettacolo che ha debuttato in prima assoluta il 4 giugno 2021 al Ravenna Festival ed è successivamente andato in scena a Torinodanza, al Baden Baden Festival, al Linbury Theatre@Royal Opera House, all’Opera Garnier Monte-Carlo, dopo aver fatto tappa a Brescia, Milano e Trento concluderà la sua tournée nazionale sui più grandi palcoscenici del Veneto: al Teatro Verdi di Padova (4-5 maggio), al Teatro Mario Del Monaco di Treviso (7-8 maggio), al Teatro Goldoni di Venezia (11-12 maggio).

Willy, impersonato da Thomas Whitehead, è un ex-partner di Lei, sommersa non dalla famosa collina di sabbia, ma da una montagna di vecchie scarpette da punta. Un altro personaggio femminile per Alessandra Ferri, come Virginia Woolf, Eleonora Duse e Léa di Chéri, tutte donne eccezionali che appartengono a questo capitolo della sua vita.

L’heure Exquise

Variazioni su un tema di SAMUEL BECKETT Oh, Les Beaux Jours

regia e coreografia Maurice Béjart

rimontata da Maina Gielgud, su gentile concessione Fondation Maurice Béjart

scene Roger Bernard

luci Maina Gielgud, Marcello Marchi

costumi Luisa Spinatelli

con

Alessandra Ferri (Lei)

Thomas Whitehead (Lui)

musiche

Five pieces for orchestra

Anton Webern / London Symphony Orchestra / dir. Antal Dorati

Symphony no.4 III movimento (Poco Adagio)

Gustav Mahler / Berlin Philharmonic Orchestra / dir. Herbert von Karajan

Fantasia in C Minor K.475

W.A.Mozart / piano Glenn Gould

La Veuve Joyeuse (Heure exquise qui nous grise)

Franz Lehár

Tea for Two (canzone da No No Nanette)

creato al Teatro Carignano di Torino il 13 settembre 1998

nuovo allestimento e produzione AF DANCE, Ravenna Festival, The Royal Ballet, Ministero della Cultura “Progetti Speciali”

progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo

un ringraziamento speciale a Lady Angela Bernstein CBE

si ringraziano inoltre

Oriente Occidente Dance Festival – Passo Nord e Comune di Rovereto per gli spazi della residenza creativa

Freed of London, Official Pointe Shoes Sponsor

Royal Ballet Londra, Hamburg Ballet John Neumeier, Balletto del Teatro alla Scala, English National Ballet Londra per la fornitura delle scarpette utilizzate per la scenografia realizzata da Laboratorio Scenografia Pesaro

Compagnia Italiana della Moda e del Costume per la realizzazione costumi Alessandra Ferri

Royal Ballet per la realizzazione costumi Thomas Whitehead

RGE

distribuzione italiana International Music and Arts

Durata

Durata 1h 10’ senza intervallo

Info web

Foto articolo da comunicato stampa - Alessandra Ferri at Excelsior Studios, London on February 07 2021. Photo: Amber Hunt