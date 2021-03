Subsonica "Microchip temporale club tour" all'Hall di Padova

Attenzione concerto rinviato al 4 novembre 2021

Dettagli al link https://www.facebook.com/Subsonica

---

Attenzione, cambio data.

L'evento è ufficialmente sold out

Non verranno venduti biglietti in cassa

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio partiranno in primavera con un tour nei principali club italiani. La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà tredici città.

Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio partiranno in primavera con un tour nei principali club italiani. La tournée, prodotta da Vertigo, toccherà tredici città.

Dove e quando

Il 4 marzo 2021 tappa a Padova, Hall.

Apertura porte ore 19

Subsonica ore 21

Come raggiungere l'Hall

Per i vostri spostamenti notturni è disponibile l’app #NightBus, grazie alla quale potrete prenotare le vostre corse con gli autobus notturni. Vi ricordiamo che la fermata più vicina a Hall è in via dell’Industria di fronte agli stabilimenti della Peroni.

La trovate qui per iOS: apple.co/2VQ61RY

E qui per Android: bit.ly/2T0fqEW

Info web

https://www.hallpadova.it/subsonica/

https://www.facebook.com/events/2830316457012810/