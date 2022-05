The Magical Yellow Tour, Banda del Sottomarino Giallo al teatro ai Colli

Le canzoni dei Beatles che hanno fatto la storia della musica pop, dall'album Let It Be ad Abbey Road, passando per l'iconico Rooftop Concert, riprodotte fedelmente da una formazione di 12 elementi.

L'evento è condotto in collaborazione a MOVIECHORUS YOUNG, realtà corale attiva da più di 10 anni a Padova (www.moviechorus.it).

Il ricavato dalla vendita dei biglietti verrà devoluto alla Scuola Primaria “Camerini”

dell’Ist. Comprensivo “Belludi” di Piazzola sul Brenta, a sostegno del progetto di

didattica musicale 'Archiclari', che la scuola stessa organizza da anni al proprio interno.

Ingresso previsto in:

- Platea 12 euro

- Galleria 10 euro

Ora inizio spettacolo: 18.30

Per info: 327 5808986

mailto: bsginforma@gmail.com

---

Media Partner: Radio Birikina

Dettagli

La Banda del Sottomarino Giallo prosegue la sua tournée domenica 8 maggio alle 18.30 al Teatro ai Colli di Padova con la partecipazione straordinaria del Moviechorus Young, realtà corale attiva da più di dieci anni. Una band live di 12 elementi riproporrà le canzoni dei Beatles che hanno fatto la storia della musica pop, dall’album Let It be ad Abbey Road, passando per l’iconico Rooftop Concert.

«Le canzoni dei Beatles – ha detto il vice presidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – fanno riaffiorare ricordi ed emozioni e questa band mantiene vivi i capolavori di un’epoca straordinaria. Sarà un concerto travolgente, che ricalcherà la vastissima produzione musicale del quartetto che vanta successi inarrivabili e che ancora oggi rimangono pietre miliari della storia della musica”.

La Banda del Sottomarino Giallo racconterà la storia dei Beatles eseguendo i loro brani: Michele Vallerotonda la voce, Antonio Micheli, Tiziano Franco e Andrea Pedrotti alla chitarra, Guido Rosa alle tastiere, Stefano Marzari al basso, Diego Vergari alla batteria, Michele Giacomello al sax, Alberto Vedovato alla tromba, Tommaso Piron al trombone, Sandra Mrozowska al violino e Alessandra Juvarra al violoncello.

«Saranno eseguite le canzoni che ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni – ha detto Michele Vallerotonda, cantante e chitarrista della band – sono considerate fra i più grandi capolavori della storia della musica. Tutti abbiamo canticchiato un brano dei Beatles. E’ come un viaggio che ognuno compie dentro di se’ ripercorrendo ricordi ed emozioni: un concerto che rapisce, trascina e porta in se’ anche un grande messaggio di pace e solidarietà. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Scuola Primaria “Camerini” di Piazzola sul Brenta, a sostegno del progetto di didattica musicale “Archiclari”, perché la musica continui!»

Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con la Provincia di Padova e il Comune di Padova.

Biglietti platea 12 euro, galleria 10 euro

Info e biglietti 327 5808986 bsginforma@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/events/514658123372349

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook