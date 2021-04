Il centro di Padova a colori! Trekking sulla street art

Un fenomeno che ormai sta avendo sempre più successo: la street art a Padova! Questo trekking, organizzato dall'Associazione Vox Artes, vi accompagnerà lungo le strade del centro di Padova per far scoprire nomi noti e meno noti di artisti che hanno lasciato il segno del loro passaggio anche nei luoghi più disparati. Tanti stili personali, bombolette, stencil, adesivi, soggetti figurativi: qui, la fantasia non ha limiti!

Padova, dunque, rappresenta un caso unico ed originale nell'ambito della street art, un'arte a disposizione di tutti, cittadini e semplici passanti, senza dimenticare i messaggi sottesi delle singole opere. Sarà un'occasione per conoscere ed approfondire le opere di Alessio-B, Kenny Random, Shife V.H.RO, Seneca, Freaks of Nature, Evyrein, Joys, Yama, Tony Gallo ed altri.

Lunghezza del percorso: km 3,5 circa

Durata 3 ore circa

Ritrovo: il 16 maggio 2021 alle ore 9 presso Prato della Valle, 8 Padova

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria a: prenotazioni@voxartes.it.

Per l'accessibilità del percorso vi invitiamo a contattarci. Le nostre attività si svolgono nel rispetto delle norme Covid-19. Previsto l’utilizzo di radioguide con auricolari per consentire l’adeguato distanziamento dei partecipanti. Gli eventi verranno confermati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Evento Facebook