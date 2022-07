Gal patavino, 9 visite guidate gratuite per la Banca Ore ad agosto

Anche ad agosto il GAL Patavino offre ai cittadini del territorio e ai turisti l’opportunità di immergersi pienamente nell’area vasta e ricca di tesori nascosti che va #daiColliallAdige grazie al progetto dellaBanca Ore delle guide turistiche. Per il mese più caldo dell’anno le guide esperte della Banca Ore accompagneranno chi vorrà partecipare in 9 percorsi in grado di regalare suggestioni e spunti storici, culturali e naturalistici sempre nuovi e suggestivi attraversoquattro differenti tipologie di percorsi tematici.

Parole chiave

“Before Venice”, “Bike and Wild”, “Antiche Vie della Fede” e “Passaggi Rurali”. Sono queste le parole chiave che fanno da filo conduttore alle visite guidate, ai trekking, alle passeggiate e ai percorsi in bicicletta che propongono al pubblico un’esperienza a tutto tondo che tocca la storia, il paesaggio e le ricchezze materiali e immateriali di questi territori in un progetto strategico per la promozione e la riscoperta del territorio. Per prenotarsi basta andare alla pagina https://www.galpatavino.it/calendario/ cliccare su “scorpi il calendario e prenota la tua visita guidata” per prenotare e vivere gratuitamente una delle esperienze organizzate dalla Banca Ore delle guide turistiche grazie al progetto #daiColliallAdige.

Eventi

Venerdì 5 agosto a partire dalle ore 19.30 in via Monte della Madonna, 14 a Rovolon per “Passaggi Rurali” è previsto il tour “Sere d'estate lungo il sentiero dei carabinieri a Rovolon”. Una semplice quanto interessante escursione sui Colli Euganei di Rovolon, con ampie vedute verso le sommità del Monte Grande e Monte della Madonna e le dorsali settentrionali dei Colli Berici e le Prealpi vicentine. Si toccherà il Monte Spinazzola ed il Colle del Mottolo, attraverso tratti sterrati e vie secondarie, costeggiando il Golf Club, dove si potrà scorgere i resti di archeologia industriale appartenenti alla vecchia cava dove veniva estratta la scaglia per il cemento. Un percorso adatto a tutti, che racchiude alcune emergenze naturalistiche e storiche nella parte settentrionale del Parco Regionale dei Colli Euganei. Sabato 6 agosto a partire dalle ore 18:00 presso il Park Piazza Athesia a Boara Pisani prenderà il via per “Bike&Wild” il bike tour “Dove il tempo si è fermato: Bike tour tra Adige e Gorzone”. Pedalare tra le campagne della Bassa Padovana dona sempre una piacevole sensazione di vivere un territorio dove il tempo sembra essersi fermato. Con i Colli Euganei che svettano all’orizzonte a nord, si potrà percorrere questo bell’itinerario su due ruote alla scoperta di alcuni paesi che racchiudono piccoli scrigni di ricchezza storica e culturale. Sullo sfondo, svettanti e guardinghi, i colli conici del Parco Regionale dei Colli Euganei e l’immensità della Pianura padana. Mercoledì 17 agosto a partire dalle ore 19.30 presso l’Oratorio della Santissima Trinità, Via Castello 3 ad Arquà Petrarca per “Antiche Vie della Fede” andrà in scena “Storie di pellegrini e viandanti nel borgo del poeta”. Situato ad Arquà Petrarca, il piccolo oratorio della Santissima Trinità è documentato dalla fine del XII secolo, ma di lui sappiamo anche che fu molto caro al celebre poeta Petrarca, che era solito recarvisi a pregare. Nonostante sia stato rimaneggiato più volte, l'oratorio conserva ancora la sua impronta romanica e custodisce al suo interno una pala d’altare di Palma il Giovane, il polittico di Sant’Agostino di Jacobello di Bonomo (1370) e un quadro di Giovanni Battista Pellizzari datato 1610. Dopo la visita dell'oratorio ci si muoverà alla volta della Chiesa della Santissima Trinità sul cui sagrato si trova la tomba del Petrarca. Durante il percorso ripercorreremo la lunga storia di Arquà Petrarca e di numerosi pellegrini che per secoli hanno trovato rifugio e riparo tra l'amenità dei Colli Euganei. Sabato 20 agosto alle ore 9.00 in via Marconi, 56 ad Agna prenderà il via per “Bike&Wild” il tour “L'antica Via Annia: in bici sulle tracce di un antico percorso romano”. Con i Colli Euganei che svettano all’orizzonte a nord, si percorrerà un bell’itinerario su due ruote alla scoperta di alcuni paesi che racchiudono piccoli scrigni di ricchezza storica e culturale. Si partirà dal paese di Agna, il cui toponimo deriverebbe dal nome dell’Antica Via Annia Romana. Proseguendo verso Borgoforte e l’argine del fiume Gorzone, si attraverseranno le ampie pianure un tempo bonificate dai monaci benedettini continuando verso la Golena di Borgoforte, dove l’acqua sommerge i resti dell’antico castello, per poi continuare Bagnoli di Sopra. Sempre sabato 20 agosto a partire dalle ore 9:00 ma in via Roma, 37 a Sant'Elena prende vita il percorso delle “Antiche Vie della Fede” dal titolo “Preghiere di strada: il tour dei capitelli di Sant'Elena”. In tutto il territorio di Sant'Elena, disseminati nelle varie contrade, sono presenti numerosi capitelli votivi, espressione della religiosità paesana. Esprimono un sentimento collettivo di devozione, richiesta di aiuto, ringraziamento per scampate sciagure o benefici ricevuti. Ogni capitello rappresenta la contrada e le famiglie che vi abitano come fossero tante piccole comunità a sè stanti. Attraverso un percorso a tappe, si potranno scoprire i più cippi significativi di Sant'Elena, nel mese che celebra la Santa Patrona. Venerdì 26 agosto a partire dalle ore 19.00 presso il parcheggio di Villa Draghi in via Enrico Fermi a Montegrotto Terme si avrà l’opportunità di scoprire, nell’ambito del tema “Passaggi Rurali” il percorso dal titolo “Sere d'estate lungo il Sentiero di Villa Draghi”. Con questa emozionante escursione si potranno affrontare i facili sentieri di Villa Draghi di Montegrotto Terme, sui meravigliosi Colli Euganei. Il percorso ad anello permetterà di fotografare scorci mozzafiato verso il Lonzina, il Sengiari, il Ceva e se la luce lo permetterà, anche l’esile specchio d’acqua della laguna. Sabato 27 agosto a partire dalle ore 9.00 presso la Chiesa di Sant'Andrea in Piazza Giacomo Matteotti, 23 ad Anguillara Veneta, per “Passaggi Rurali” si potrà immergersi nelle “Storie di pietra: i cippi confinari di Anguillara Veneta”. Ad Anguillara Veneta, paese a ridosso dell'Adige, si andrà alla ricerca dei cippi di confine dell’Arca del Santo posti a delimitazione del territorio che la stessa detenne ininterrottamente dal 1405 al 1974. L'itinerario a piedi permetterà di conoscere la storia locale attraverso il passaggio di persone illustri, con un occhio all'aspetto naturalistico del territorio caratterizzato da bonifiche e canali di irrigazione. Sempre sabato 27 agosto ma a partire dalle ore 8.15 presso il Municipio di Masi in Piazza Libertà, per “Bike&Wilde” si potrà andare alla scoperta de “Resistenza in bicicletta: itinerari alla scoperta della storia partigiana”. Un itinerario su due ruote che mette in luce il fondamentale ruolo che ha avuto la bicicletta durante la Resistenza, riconoscendone la funzione politica compiuta nel facilitare i partigiani locali a compiere azioni militanti, a favorire i contatti e le comunicazioni, a scappare. Un itinerario paesaggistico e storico nella Bassa Padovana dove, ad ogni tappa si potrà ripercorrere le vite di coloro che hanno prestato la propria azione nella lotta di Liberazione, grazie ai contenuti forniti dallo storico locale Gianni Pasqualin di ANPI. Domenica 28 agosto a partire dalle ore 9.00 in Piazza Aldo Moro 11 a Barbona partirà un altro tour di “Bike&Wild” dal titolo di “Lungo il confine padovano dell'Adige: su due ruote nella campagna padovana bonificata”. Si partirà da Barbona, riserva naturale dell’Adige, e tra ville antiche ed i fontanazzi, caratteristica tipica di questi ambienti arginali, la pedalata continua verso Sant’Urbano con la sua Villa Nani Loredan e poi Vescovana, toccando alcune frazioni rurali, lungo il confine con la provincia di Rovigo. Arrivati a Vescovana, si potranno scoprire alcune curiosità sulle bonifiche e l’ambiente naturale per poi proseguire verso Stanghella, conosciuta per il Museo Civico Etnografico che si occupa dell'etnologia del territorio della bassa padovana. Da qui si torna a Barbona tramite stradine secondarie ammirando la campagna della bassa Padovana.

Troverete tutte le info relative agli eventi di agosto anche nella locandina in allegato.

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato eRegione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.