"Uncensored Christmas", parkour per tutti in piazzetta Bardella

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Plhomo organizza il tradizionale ritrovo natalizio aperto a tutti, sabato 18 dicembre dalle 15 alle 17.30. La pratica sarà guidata dai coach, qualificati a livello nazionale ed internazionale, di Plhomo, operativa a Padova, e in vari comuni limitrofi, come Scuola di Parkour e Arte dello Spostamento dal 2017 sotto il nome "Uncensored Runners". Recentemente CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) ha riconosciuto Elia Landolfi, già Master Coach certificato A.D.A.P.T. a livello internazionale, come Responsabile del neonato Settore Nazionale Parkour, ed è in corso la formazione dei nuovi insegnanti.

Il ritrovo "Uncensored Christmas" è ormai tradizione sotto le feste e ritorna in Piazzetta Bardella (zona Stanga), storico spot del Parkour a Padova, dove per il praticante dell'Arte dello Spostamento è a disposizione un vero e proprio parco giochi per mettersi alla prova ed esplorare le proprie possibilità di movimento. L'allenamento sarà aperto ai partecipanti di ogni età e livello di preparazione, grazie alla grande adattabilità e versatilità della pratica, che permette di sviluppare un corpo armonico, un movimento fluido ed efficiente, oltre ad aprire prospettive impensabili sull'ambiente urbano.

I coach dell'Associazione saranno felici di accogliere i praticanti vecchi e nuovi per un condividere un pomeriggio all'insegna del divertimento, del confronto e della convivialità. Per chi volesse maggiori informazioni sulla pratica, sulla sua filosofia, e sul particolare approccio che distingue Uncensored Runners da ormai molti anni, è possibile visitare il sito: www.uncensoredrunners.com.