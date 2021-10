Vespri d'organo 2021: il concerto di Christoph Kuhlmann al Duomo di San Lorenzo

Christoph Kuhlmann sarà il protagonista del secondo concerto della rassegna musicale il prossimo 17 ottobre. Christoph Kuhlmann ha studiato musica da chiesa presso la Folkwang-Hochschule di Essen con Sieglinde Ahrens (Organo), Josef Bucher (Improvvisazione) e Guido Knüsel (Direzione di coro), diplomandosi nel 1989 con il massimo dei voti e la lode. Ha proseguito gli studi a Parigi di Organo e Analisi musicale con Naji Hakim e improvvisazione organistica con Jean-Pierre Leguay.

Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali d’organo: UFAM di Parigi, Premio Tournemire per improvvisazione organistica a St. Albans (Inghilterra) e Premio Andre Marchal a Biarritz (Francia). In Francia è stato direttore dell’organizzazione di concerti “Accueil musical” presso la chiesa parigina di St. Merry, insegnante di Organo e Armonia nel Conservatorio di Levallois-Perret e direttore del coro Maîtrise Caen e del Conservatorio.

Si dedica in particolare alla musica francese e all’improvvisazione. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in numerosi festival in Europa. Ha al suo attivo numerose registrazioni radio e CD. Dal 1994 Christoph Kuhlmann è Kantor della chiesa romanica di Sant’Andrea in Colonia e dal 2003 Kantor regionale per la Diocesi di Colonia. Dal 2007 è docente di Organo presso la Musikhochschule di Colonia.

Il programma

Johann Sebastian BACH | 1685-1750

Toccata in Re minore Dorica BWV 538

Contrapunctus I da Kunst der Fuge BWV 1080

(trascr. Helmut WALCHA)



Robert SCHUMANN | 1810-1856

Da 6 Fughe op. 60 sul nome B.A.C.H. :

Fuga nr. 1, Lento



Franz LISZT | 1811-1886

Due Consolazioni in Mi maggiore

(trascr. Istvan Koloss)

nr. 1 Andante con moto

nr. 2 Un poco più mosso



Felix MENDELSSOHN | 1809-1847

Sonata IV in Si bem. maggiore op. 65

Allegro con brio

Andante religioso

Allegretto

Allegro maestoso e vivace



Franz LISZT | 1811-1886

Vallée d’Obermann, da Années de Pélérinage (trascr. Johannes Geffert)

