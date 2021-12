“Villaggio di Babbo Natale” in piazza Eremitani

Orario non disponibile

Quando Dal 27/11/2021 al 09/01/2022

Torna il Villaggio di Babbo Natale all’interno di Piazza Eremitani. In uno degli scorci più tipici di Padova, da sabato 27 novembre si riaccenderà l’atmosfera natalizia fino a domenica 9 gennaio. Tutti i giorni dalle 10 alle 20 (tranne il 25 dicembre e l’1 gennaio) saranno attivi quindici chalet in legno con prodotti alimentari e artigianali, la giostra barocca dei Cavalli, quella Catenelle, la casetta di Babbo Natale e la famiglia degli orsi bianchi. L’immancabile grande albero pieno di luci e di addobbi animerà il Villaggio Eremitani che ospiterà anche eventi itineranti.

Gli chalet

Il cuore del villaggio è il mercatino composto da 15 chalet in legno, vere casette natalizie illuminate e addobbate, dove gli espositori proporranno specialità enogastronomiche, articoli natalizi, oggettistica tipica del periodo, produzioni artigianali, prodotti di bellezza, e tante altre idee per acquisti e regali sotto il segno della qualità.

Le giostre

L’antica giostra barocca dei Cavalli e la giostra delle Catenelle saranno a disposizione dei più piccoli tutti i giorni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20; il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. Nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 20.

La casetta di Babbo Natale

Per la gioia e lo stupore dei più piccoli, nel villaggio si troverà anche la “casetta di Babbo Natale”, sorvegliata da due soldatini direttamente presi dalla fiaba Lo Schiaccianoci, completamente arredata rendendo omaggio alla tradizione, dove i bimbi potranno imbucare le loro letterine e, nei weekend di dicembre, incontrare Babbo Natale di persona che arriverà mercoledì 8 dicembre facendo a tutti una sorpresa.

Una foto con gli orsi polari

Un’intera famiglia di orsi polari, immersa in una tipica atmosfera nordica e innevata, attenderà i visitatori del Villaggio per una foto ricordo o un selfie da condividere con gli amici.

L’albero di Natale

Svetterà in piazza un grande Albero di Natale, alto quattro metri, addobbato da numerose luci a led colorate che si accenderanno al calar della sera per illuminare e infondere il tipico calore natalizio in tutta piazza Eremitani.

Le regole

Obbligo di mascherina all’aperto, distanziamento. Utilizzo delle giostre in sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni vigenti.

