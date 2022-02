Visita guidata a Padova: "Un'antica via"

Passeggiata alla scoperta dell'antica via, oggi via Umberto e via Roma, che collega Prato della Valle al centro storico di Padova. Questa strada fiancheggiata da portici è il luogo dello shopping per eccellenza. Si sveleranno palazzi, chiese e opere di street art e si racconteranno le modifiche intervenute nel passato che hanno cambiato in maniera considerevole questi luoghi.

Durata circa 1h45

Costo: 12 euro a persona

Informazioni e contatti

Informazioni e prenotazione obbligatoria a: info@passaggiculturali.com oppure al 351 7948826 (whatsapp ore 9-18) indicando nome e cognome dei partecipanti e numero di cellulare per eventuali comunicazioni.

Nell'eventualità di disdetta inviare mail o messaggio almeno 24 ore prima della visita. La visita guidata si svolge nel rispetto delle norme anti Covid-19.