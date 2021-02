Tornano le visite guidate al Bo: per la riapertura e per festeggiare le matricole, per una settimana sono gratuite

A cominciare da lunedì 1 febbraio è disponibile il tour "Palazzo Bo - Giro storico" che prevede la visita guidata dei Cortili (con le opere d’arte in essi contenute), della "cucina anatomica" e del Teatro anatomico. Sono inoltre visitabili: l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei Quaranta, la Sala di Medicina, la Sala di Giurisprudenza (solo se non occupate da eventi o attività istituzionali). Dall’1 all’8 febbraio, data della storica festa delle matricole, la visita guidata a Palazzo Bo sarà gratuita, sempre su prenotazione.

Non solo, in una primavera all’insegna di un ritrovato rapporto con la natura e con la cultura, il ritorno del pubblico all’Orto botanico a marzo e la riapertura del complesso ottocentesco di Villa Parco Bolasco, a Castelfranco Veneto, nel mese di aprile. Le date di apertura saranno definite tenuto conto delle disposizioni normative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Orari e prenotazioni "Palazzo Bo - Giro storico"

Dal lunedì al venerdì

Turni di visita: 11 (in italiano) - 12 (in inglese) - 15.30 (in italiano) - 16.30 (in inglese) - 17.30 (in italiano)

Prenotazione obbligatoria:

Ufficio Public engagement

Call centre; centro prenotazioni: +39 049.827.3939

lunedì-venerdì: 9-17

tour@unipd.it

Biglietteria Palazzo Bo: lunedì-venerdì 10-13 + 14-18

Info web

https://www.facebook.com/visitunip