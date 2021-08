Gli eventi del weekend di Ferragosto del Piccolo teatro

Sabato 14 agosto e domenica 15 agosto due i film in programma all'aperto nell'arena estiva del Piccolo Teatro di via Asolo, che inaugura anche gli appuntamenti con l'apericinema alle ore 20, per tutta la famigli (ingresso 3 euro o gratis per soci e bambini).

Sotto le stelle del cinema 2021, il cinema all'aperto del Piccolo teatro

Sabato 14 alle ore 20 circa: "Saludos Amigos" (Disney) e quindi alle ore 21.30 l'atteso "Crudelia" con Emma Stone.

Domenica 15 ore 20 circa: "Paperino nel mondo della matemagica" e alle ore 21.30: "Il favoloso mondo di Amelie", a vent'anni dall'uscita nelle sale (per festeggiare i vent'anni del Piccolo Teatro).

Prevendite e info su www.piccolo-padova.it

La biglietteria apre alle 19.30 ed alle 20.40.

Info web

Foto articolo dalla pagina Facebook Piccolo Teatro Padova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...