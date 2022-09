Wine-nic a Villa Beatrice d'Este

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/771501650639230/

Domenica 18 settembre, dalle 12 alle 21, in programma l'ultimo appuntamento estivo con il Wine-Nic per la stagione 2022: il momento perfetto per degustare il vino all’aperto tra colline e vigneti, in una location unica per goderci la buona compagnia in una festa di fine estate!

Quale miglior momento per riconciliare buon vino, degustazioni alla cieca, wellness, musica, svago, intrattenimento e sapori?

Cosa ci sarà?

Vino || Postazioni Food || Musica Live || Area Pic Nic || Degustazioni alla cieca |

Come funziona?

Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice.

Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vini della cantina Maeli ci disseteranno durante tutta la giornata e potremo accompagnarli a cicchetti, piatti, musica e attività nel parc

Location

Esclusiva, come sempre. Saremo a Villa Beatrice d'Este a Baone (PD).

Ok. E poi?

Poi se vuoi ti siedi o ti stendi a terra: portati un telo!

Se vuoi degusti dei grandi vini alla cieca: divertiti con il nostro format in degustazioni guidate!

Se vuoi balli: si, c'è musica dal vivo!

Si mangia?

Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Il Cantiere Art District sarà con noi

Quanto costa?

L’evento costa 20 euro e comprende:

L’entrata al parco della Villa

La degustazione di 2 calici di vino

Un piattino/cicchetto

Musica dal vivo

Prenotazioni ~ La prenotazione è richiesta, i posti sono tanti, ma non infiniti (le ultime volte gli eventi erano sold out)!

Scrivici sui social o scrivici o chiamaci al numero: 3290772162 o 0498910189

Parcheggio gratuito nelle aree appositamente adibite.

Green pass ~ Per accedere all’evento non è obbligatoria la certificazione sanitaria (Green Pass) ma ti preghiamo di utilizzare la mascherina quando necessario, di mantenere la distanza interpersonale di un metro e di igienizzare spesso le mani con gli appositi gel igienizzanti dislocati nell’area dell’evento.

Disabili: Ingresso gratuito e salta fila per i disabili (l'ingresso gratuito non è esteso agli accompagnatori).

Cani: i cani sono ammessi al guinzaglio, rispettando le norme vigenti per i parchi pubblici, nell'assoluto rispetto delle altre persone e nella tutela della sicurezza di bambini e di tutti i presenti.

Evento organizzato da: Secret Wine Tasting

Giulia Sattin [ https://www.instagram.com/giulia_sattin/ ]

] Giacomo Solimene [https://www.instagram.com/the.foodteller/]

Secret Wine Tasting: https://www.facebook.com/secretwinetaste

Instagram: @secretwinetasting

Maltempo ~ In caso di avverse condizioni meteo l’evento sarà annullato

Info web

https://www.facebook.com/events/771501650639230/

Foto articolo da evento Facebook