Al via il corso di etica per gli agenti della polizia locale

Avviato oggi 23 settembre il corso di formazione per gli agenti della polizia locale in materia di "Etica e deontologia dell'operatore di polizia Locale, comunicazione e gestione dei rapporti con il cittadino". Nella giornata odierna ha avuto inizio il corso di formazione in materia di "Etica e deontologia dell'operatore di polizia Locale, comunicazione e gestione dei rapporti con il cittadino".

Il percorso

Il percorso formativo della durata di 4 giornate è stato predisposto principalmente per gli agenti del Reparto Prossimità che operano nel centro cittadino e nei quartieri a nord e sud della città con l'obbiettivo di implementare le "skills" relazionali per favorire uno stile di comportamento di team ed individuale uniforme ed efficace. I prossimi corsi, pertanto, formeranno a turno tutto il personale di Polizia Locale maggiormente a contatto con il cittadino ed anche i prossimi agenti che verranno assunti al termine del concorso in atto. Gli obiettivi formativi, particolarmente apprezzati e condivisi con l'Amministrazione Comunale, finalizzati anche ad un rapporto con il cittadino sempre più diretto e di aiuto nella quotidianità urbana, hanno costituito la base per la realizzazione del particolare corso affidato alla Scuola Interregionale di Polizia Locale, proprio per la particolare esperienza maturata dall'Istituto sullo specifico argomento.

Bonavina

L'assessore alla Polizia Locale Diego Bonavina dichiara: "Come Amministrazione Comunale ci teniamo moltissimo e siamo orgogliosi per aver promosso l'organizzazione del corso in materia di Etica, deontologia e comunicazione con il cittadino. Ritengo che la già ottima preparazione degli agenti di Polizia Locale supportata da una più efficace gestione relazionale contribuirà efficacemente all'esatta rappresentazione del moderno ruolo dell'operatore di Polizia Locale, unendo forma e sostanza. Siamo perfettamente allineati con la Regione Veneto che ha appositamente finanziato il Comune di Padova per promuovere precisi percorsi formativi per gli agenti di Polizia Locale, tra i quali assume un particolare rilievo proprio quello dedicato agli aspetti di deontologia e di relazione comportamentale con l'utenza, sulla scia di quanto organizzato dal nostro Comando".