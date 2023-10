Visite in azienda, spettacoli gratuiti e laboratori: al via il programma di “Aspettando Exposcuola”

Un incontro gratuito dedicato alle professioni del futuro, quattro visite in azienda, laboratori in aula per cimentarsi con un vero e proprio progetto. Sabato 7 ottobre prende il via Aspettando Exposcuola, il format di eventi di avvicinamento alla manifestazione dedicata all’Orientamento in programma dal 9 all’11 novembre 2023 in Fiera a Padova. Il percorso è promosso dalla Camera di Commercio di Padova, dal Comune di Padova, dalla Provincia di Padova e da Padova Hall in collaborazione con Fondazione Ometto.

Viaggio nelle professioni del futuro

L’evento “Viaggio nelle professioni del futuro”, in programma sabato 7 ottobre alle 18 negli spazi dell’auditorium del liceo Modigliani (via Scrovegni, 30), a ingresso gratuito previa registrazione (www.exposcuola.it), è dedicato in modo particolare ai ragazzi delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado e ai loro genitori.

Dopo i saluti iniziali, sono in programma gli interventi di Gino Gerosa, direttore della Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedale di Padova e di Paolo Gubitta, direttore scientifico dell’Osservatorio sulle professioni digitali e docente di Organizzazione Aziendale all’Università di Padova. Un confronto vivace e “frizzante” per offrire ai ragazzi idee e ispirazioni che possano guidarli nella scelta della strada da intraprendere. Gerosa racconterà il percorso fatto di passione e tenacia che lo ha portato a diventare uno dei cardiochirurghi più riconosciuti a livello internazionale, mentre Gubitta offrirà alcuni spunti sulle professioni del futuro.

Dopo un intermezzo musicale, andrà in scena il Formashow: Angelo Boccato, psicologo e docente universitario esperto negli ambiti dell’orientamento e del lavoro, condurrà i ragazzi e i genitori all’interno di un percorso istruttivo e divertente, durante il quale alcuni attori, nei panni dei professionisti del futuro, coinvolgeranno i giovani spettatori in una serie di sketch dando loro strumenti utili per riflettere sul loro futuro scolastico e professionale e facendo conoscere, grazie ad alcune video testimonianze, le principali competenze richieste dal mondo del lavoro e le evoluzioni delle professioni.

Le visite in azienda

Con mercoledì 18 ottobre prenderà invece il via un programma di quattro visite in azienda aperte a tutti gli studenti delle scuole della provincia di Padova: i ragazzi, accompagnati dai loro genitori, potranno conoscere da vicino alcune realtà d'eccellenza, facendosi guidare dalla voce e dal racconto dei giovani che lavorano all’interno delle imprese. Prima tappa mercoledì 18 ottobre in Luxardo spa a Torreglia, a partire dalle 15.30, per scoprire da vicino una delle più antiche distillerie europee. Il giorno successivo, giovedì 19 ottobre dalle 14.30, è in programma la visita a Rino Greggio Argenterie a Caselle di Selvazzano, per scoprire e osservare da vicino tutte le fasi dell’affascinante processo che porta alla nascita di un prodotto in argento. Terzo appuntamento a Molino Rossetto di Codevigo il 26 ottobre dalle 15: la visita aziendale prevede un breve momento di presentazione cui seguirà un tour in produzione. Ultimo appuntamento venerdì 27 ottobre dalle ore 14.30: i ragazzi avranno l’opportunità di visitare il nuovo plant produttivo della Unox spa a Cadoneghe, esempio avanzato di Industria 4.0, mentre i genitori parteciperanno a uno show cooking con gli chef dell’azienda che produce forni tecnologici. Tutte le visite in azienda sono gratuite previa prenotazione. Info e prenotazioni: www.exposcuola.it. Verrà data priorità agli studenti di terza media con i loro genitori.

L’azienda virtuale

Dopo il successo della prima edizione, torna anche “L’azienda virtuale”, un programma formativo basato sull’approccio del “learning by doing” destinato agli studenti delle ultime classi delle secondarie di secondo grado, per comprendere più da vicino, attraverso un approccio esperienziale, le modalità di lavoro all’interno delle imprese e le competenze richieste. Gli studenti di alcune scuole del territorio, in classe, verranno coinvolti in gruppi o squadre in competizione tra loro, nella direzione di un’azienda, che dovranno gestire in ogni area strategica - amministrazione e finanza, marketing, vendita, produzione, ricerca e sviluppo, risorse umane - simulando la realizzazione di un nuovo prodotto.

