Un regalo agli alunni delle scuole elementari: in arrivo il diario scolastico del Parco Regionale Colli Euganei

Presentato a Este il diario 2022-2023 “Un mare di parole” nella sede del Parco Regionale Colli Euganei che verrà distribuito in omaggio agli allievi delle classi IV e V delle scuole primarie dei Colli Euganei. Ai più piccoli di I e II c’è un quaderno illustrato e ricco di imperdibili e originali sticker (ci sono anche nel Diario, ovviamente).

Le collaborazioni

Il Diario scolastico 2022-2023 – quest’anno intitolato “Un mare di parole” – è stato realizzato dalla Voce di Rovigo grazie alla partecipazione di importanti partner locali, con il patrocinio della Regione Veneto e il contributo di Acquevenete, Bancadria Colli Euganei, Sesa, Parco Regionale dei Colli Euganei, Adriatic Lng, Mercato Ittico di Chioggia, Interporto di Rovigo e Parco Regionale veneto del Delta del Po.

La quarta edizione

Il progetto, giunto alla sua quarta edizione del “Diario”, vede per la terza volta coinvolti i Colli Euganei e nello specifico le scuole primarie e secondarie dei comuni gravitanti.

Conoscenza e sostenibilità

«Una iniziativa lodevole che vede la collaborazione del Parco Colli Euganei con La Voce di Rovigo, Acquevenete, Bancadria, Sesa e Interporto di Rovigo - dichiara il Presidente del Parco Riccardo Masin -. Questa azione va a promuovere la sostenibilità ambientale e la conoscenza dei nostri luoghi rivolta alle giovani generazioni e loro famiglie. Diventa anche un piccolo aiuto per le famiglie che così risparmiano non acquistando i classici diari brandizzati, ma hanno la possibilità di usufruire del materiale didattico a costo zero e con finalità sociale e ambientale».

Il futuro

L’edizione di quest’anno, con le illustrazioni a cura della grafica e designer Linda Simionato, è davvero unica e inimitabile perché pensata appositamente per i ragazzi che vivono nelle nostre terre; perché parla del Veneto e della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni, delle sue bellezze e delle peculiarità. In una parola dell’identità di questa terra e della sua gente, che poi è il tema centrale del Diario di quest’anno tutto incentrato sulle parole. Parole che raccontano storie. Tra l’altro “identità”, la parola dalla quale si è partiti, è anche questo: raccontare chi siamo e da dove veniamo per immaginare assieme dove vogliamo andare.