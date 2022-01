Scholé lancia un sondaggio sulla qualità urbana dell'Arcella in 9 scuole. Coinvolti più di 2000 studenti

Guardare all'Arcella con gli occhi dei ragazzi. È questo l'obiettivo della ricerca sulla qualità urbana dell'Arcella promosso in 9 scuole di Padova da Scholé, progetto selezionato da "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Più di 2000 ragazzi e ragazze sono chiamati a rispondere ad un questionario, in distribuzione nei prossimi giorni, di 25 domande che intende esplorare quali siano i luoghi più significativi del quartiere e come immaginano in particolare le aree verde e quali interventi migliorativi si aspettano. Messo a punto dai sociologi Giulia D'Alimonte e Marco Zago i risultati della questionario saranno la base per gli approfondimenti condotti dai focus group condotti nella primavera di quest'anno e che coinvolgeranno commercianti, residenti, giovani ed associazioni del quartiere.

Il progetto

Grazie alle indicazioni emerse dal processo partecipativo verranno progettati e realizzati, nel corso del prossimo anno, microinterventi concreti di riqualificazione urbana nelle aree verdi, finanziati dallo stesso progetto Scholé. «Abbiamo studiato un questionario che desse la possibilità di far emergere proposte ed immagini non consuete e stereotipate dell'Arcella – racconta Marco Zago –, vogliamo uscire dai luoghi comuni dei discorsi sulla sicurezza e dare spazio all'immaginazione dei ragazzi. Cerchiamo nuovi occhi per nuovi visioni della città, potremo dire». Tutto il processo sarà seguito da gruppi di ragazzi che apprenderanno le tecniche di un processo progettuale partecipato e verranno coinvolti nelle fasi della progettazione e realizzazione degli interventi.