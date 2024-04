Pubblicate le graduatore delle scuole d'infanzia: Accettate l'84,1% delle domande, 48 in lista

Sono state pubblicate le graduatorie per le scuole dell’infanzia comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 302 domande su 280 posti disponibili. I posti assegnati sono 254. Non è stato possibile assegnare tutti i posti in quanto, per due scuole, Il mago di Oz e Wollemborg, sono pervenute meno domande rispetto ai posti disponibili. Pertanto le domande rimaste in lista d’attesa sono 48. Si possono consultare qui https://www.padovanet.it/informazione/graduatorie-scuole-dellinfanzia

L'assessora Piva

«Come tante strutture in città anche le scuole dell'infanzia comunali risentono della crisi demografica. Nel complesso i posti richiesti sono inferiori alla disponibilità anche se alcune scuole hanno una lista d'attesa - precisa l’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva - Queste richieste potrebbero essere soddisfatte dell'assegnazione della seconda scelta che verrà presa in esame successivamente».

Le liste d'attesa

La lista d’attesa riguarda 7 scuole (Bruno Munari, Cremonese, Girotondo, Il girasole, Luigi Gui, Sant’Osvaldo, San Lorenzo da Brindisi) per le quali sono pervenute più domande rispetto ai posti disponibili. Alla scuola Rossi sono pervenute domande uguali ai posti disponibili. La percentuale di accoglibilità delle domande pervenute rispetto ai posti assegnati è stata pertanto dell’84,1%. Le famiglie dei bambini ammessi saranno contattate dall'ufficio per la conferma dell'accettazione del posto già da oggi, 5 aprile e dovranno accettare entro il 12 aprile.