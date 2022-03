Parte dall'Orto botanico il ciclo di incontri dell'Università sull'influenza delle discipline sulla politica

“Dall’Oltremare al Sud Globale. L’Università di Padova dalla colonizzazione all’azione globale per lo sviluppo” è un ciclo di eventi che vuole raccontare le vicende di studiosi, studiose, studentesse e studenti dell’Ateneo che hanno contribuito a plasmare la percezione reciproca fra l’Italia e le istituzioni e i popoli delle regioni dell’Asia, dell’Africa, dell’America latina e dell’Oceania.

Gli incontri

Questi racconti vengono accompagnati da video, immagini e testimonianze e si tengono negli spazi museali dell'università o in sale cittadine, ma anche trasmessi in streaming. Dall'Illuminismo alla colonizzazione, dagli imperi alla decolonizzazione e alla trasformazione dei rapporti Nord-Sud fino all'interdipendenza globale di oggi, il ciclo di conferenze illustra come le discipline scientifiche e umanistiche e le istituzioni universitarie siano state potenti strumenti politici, specchi, ma anche luoghi di elaborazione, del pensiero e dei canoni culturali del proprio tempo. Lungi dall'essere neutrali, esse sono state attori della costruzione, ricca di luci quanto di ombre, dell'umanità globale. Il ciclo di incontri si apre mercoledì 2 marzo alle ore 10.30 all'Orto Botanico dell'Università di Padova, via Orto Botanico 15 a Padova, con una lezione del professor Francesco Berti sul tema "Esplorazioni e scoperte: gli studiosi padovani, l'avvio della ricerca scientifica e la scoperta dell'altro".

PROGRAMMA dei prossimi appuntamenti

16 marzo – Museo di Geografia

Cultura e scienza nell’epoca della colonizzazione

5 aprile – Sala dei Giganti

Scienze e tecnica nell’epoca degli imperi

28 aprile – Museo di Geografia

L’Università fra decolonizzazione e nascita della questione dello sviluppo

17 maggio – Sala Paladin di Palazzo Moroni

L’Università nella politica internazionale di cooperazione allo sviluppo

28 settembre – Fornace Carotta

Università, ONG e nuova azione per lo sviluppo