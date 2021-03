Casette della solidarietà - Pasqua 2021: le domande vanno presentate entro l’8 marzo

In occasione delle festività pasquali da sabato 13 marzo a sabato 3 aprile il Comune di Padova mette a disposizione 7 casette di legno in piazzetta Sartori per le Associazioni di volontariato per la loro attività di promozione e autofinanziamento

In occasione delle festività pasquali da sabato 13 marzo a sabato 3 aprile il Comune di Padova mette a disposizione 7 casette di legno in piazzetta Sartori per le Associazioni di volontariato per la loro attività di promozione e autofinanziamento. Potranno essere utilizzate solo per la distribuzione di materiale informativo sulle attività e i progetti e per l'offerta di oggetti pasquali escludendo qualsiasi attività di somministrazione di cibi o bevande.

Come fare la domanda

Ogni associazione potrà utilizzarle al massimo per una settimana secondo i periodi già stabiliti e cioè da sabato 13 marzo a sabato 20 marzo, da domenica 21 marzo a sabato 27 marzo e da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile.

Le associazioni interessate possono fare domanda fino all’8 marzo compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.padovanet.it e inviandola via email all'indirizzo gabinetto.sindaco@comune.padova.it.

https://www.padovanet.it/informazione/candidature-delle-associazioni-lutilizzo-delle-casette-della-solidariet%C3%A0-pasqua-2021