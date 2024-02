Sgravi fiscali per i negozi interessati dai disagi dei cantieri: la decisione del Comune

L'amministrazione comunale di Padova ha deciso di elaborare un sostegno economico, sotto forma di uno sgravio ai tributi dovuti, per le attività commerciali direttamente penalizzate dai cantieri per la realizzazione delle nuove linee del tram.

Antonio Bressa

L’assessore alle attività produttive Antonio Bressa spiega in merito: «Già nei nostri regolamenti sono presenti delle misure che vanno ad agevolare le attività economiche che sono interessate dai cantieri, in particolare con una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico, ma, vista la situazione particolare che stiamo attraversando per la trasformazione che è in corso in città, con i cantieri del tram e altri interventi finanziati con il PNRR, stiamo mettendo a punto un provvedimento che presenteremo nel corso dei prossimi giorni alle associazioni di categoria, che vuole fare un passo in più nella direzione di sostenere quei negozi e quelle attività economiche che sono costrette a subire i disagi dei cantieri nelle strade dove svolgono la propria attività. Nel dettaglio, si interverrà sul Canone Unico Patrimoniale nella parte legata all’esposizione pubblicitaria, il cui tributo sarà completamente azzerato per tutti i giorni in cui la strada sarà chiusa al traffico o interessata a deviazioni o limitazioni per i lavori. In altre parole, queste attività economiche, e con loro le aziende pubblicitarie che hanno impianti nelle zone interessate, beneficeranno di un azzeramento dell’imposta comunale sulle esposizioni pubblicitarie per il tempo in cui dovranno sopportare questi disagi legati ai cantieri a causa della chiusura della strada o delle deviazioni di traffico. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è realizzare i grandi interventi di modernizzazione e trasformazione del tessuto urbano città, finalizzati ad avere una città più vivibile e sostenibile, ma allo stesso tempo essere a fianco di tutte le attività commerciali. Comprendo che ci sono dei disagi, ma dobbiamo impegnarci tutti assieme per il miglioramento della nostra città e siamo pronti, nel dialogo con le associazioni di categoria, ad strutturare quest’intervento e tutti quelli che si renderanno necessari in questa direzione».