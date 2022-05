FlixBus potenzia le tratte estive con Padova e inaugura una fermata a Monselice

FlixBus torna a scommettere su Padova, portando a circa 80 il numero delle località collegate con il capoluogo euganeo e istituendo una nuova fermata a Monselice. L’estensione delle tratte permetterà a chi parte dalla provincia di ampliare le proprie opportunità di viaggio, e allo stesso tempo consentirà ai visitatori di raggiungere più facilmente il territorio. Oltre che nel padovano, FlixBus consolida la propria rete nell’intera regione, potenziando le tratte fra diverse località venete e le altre regioni italiane, oltre che i paesi vicini.

Padova

Padova sempre più al centro delle rotte nazionali e internazionali della rete FlixBus. Con l’estensione dei collegamenti fra il terminal di Via Fra Paolo Sarpi e circa 80 città, Padova si riconferma una meta importante e un nodo strategico nella rete di FlixBus. Un evento importante è rappresentato dal lancio dei collegamenti fra Padova e altre città venete: FlixBus opera già fino a quattro corse giornaliere per Venezia, raggiungibile in 30 minuti, Verona (a un’ora e 10 minuti) e fino a tre per l’aeroporto Marco Polo (con tempi di percorrenza che variano fra 55 minuti e un’ora e 20 minuti) e due per Treviso (a circa un’ora e mezza). Con le nuove tratte, FlixBus punta ad agevolare gli spostamenti di chi parte dal territorio e veicolare, al tempo stesso, i flussi di visitatori lungo itinerari meno noti, creando opportunità per il turismo locale.Questi primi collegamenti regionali si aggiungono a quelli già attivi con molte delle maggiori città italiane, come Milano (collegata fino a sei volte al giorno), Trento, Trieste, Bologna, Roma, Firenze, Torino e Napoli, città d’arte come Pisa o Caserta e mete turistiche di richiamo come Bolzano, Rimini o Viareggio.